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İran nükleer anlaşma konusunda bir kez daha ABD’yi suçladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.07.2019 23:04 | Son Güncelleme

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Toplantısı sonrası açıklama yapan İran Büyükelçisi Kazem Gharibabadi, ‘nükleer anlaşma’ krizinin sorumlusu olarak ABD’yi gösterdi.Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenen UAEA Yönetim Kurulu Toplantısı sonrası İran Büyükelçisi Kazem Gharibabadi basına açıklamalarda bulundu.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Toplantısı sonrası açıklama yapan İran Büyükelçisi Kazem Gharibabadi, ‘nükleer anlaşma’ krizinin sorumlusu olarak ABD’yi gösterdi.
Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenen UAEA Yönetim Kurulu Toplantısı sonrası İran Büyükelçisi Kazem Gharibabadi basına açıklamalarda bulundu. Yaşanan krizin sorumlusu olarak ABD’yi gösteren Gharibabadi, “ABD’nin anlaşmadan ayrılması sürecin buraya gelmesinin sebebidir. İran da anlaşmanın gereği olan bazı yaptırımlara uymama kararı aldı. Bundan dolayı bu süreç yaşanıyor” dedi.
Gharibabadi, İran’ın anlaşma çerçevesinde uranyum zenginleştirmeyi artırmasının tartışılacağı yerin burası olmadığını, burada Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) adı verilen ve buna taraf olan ülkelerle yapılan görüşmelerin değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. İran’ın halen nükleer anlaşmaya bağlı olduğunu ve anlaşmayı uygulamak istediğini söyleyen Gharibabad, "Bununla beraber de Kapsamlı Ortak Eylem Planı dediğimiz KOEP ile alakalı geçtiğimiz ay bir toplantı yapılmıştı. Önümüzdeki günlerde de yeniden bu sefer bakanlar seviyesinde bir toplantı yapılacak” şeklinde konuştu.

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