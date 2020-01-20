İran Nükleer Anlaşma Konusunda Kapıyı Açık Tutuyor

İran, 2015 yılında imzalanan ve General Kasım Süleymani’nin Amerika tarafından öldürülmesinden sonra yükümlülüklerini yerine getirmeyi bıraktığını duyurduğu, nükleer anlaşma konusunda açık kapı bıraktı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musavi yaptığı açıklamada, “Tahran halen anlaşmada kalmayı sürdürüyor. Avrupalı güçlerin İran’ın anlaşmayı ihlal ettiği yönündeki iddiaları asılsız. Ancak İran’ın nükleer anlaşmayla ilgili taahhütlerini daha da azaltıp azaltmayacağı diğer taraflara ve İran’ın çıkarlarının güvence altına alınıp alınmamasına bağlı olacaktır” dedi.

Amerika Başkanı Donald Trump, 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak Amerika’yi 2018 yılında çekmiş ve İran’a yeni yaptırımlar uygulanması kararı almıştı.

Son olarak ABD “Trump Anlaşması” olarak anılan yeni bir anlaşma yapılması önerisini gündeme getirdi. Ancak İran bu yeni anlaşma fikrini bir kez daha reddetti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Musavi, bir kez daha İran’ın başka bir anlaşmaya yanaşmayacağını söyledi.

İranlı yöneticiler daha önce de başka bir anlaşmaya karşı olduklarını ve ABD Başkanı Donald Trump’ın sözüne güvenilmeyeceğini dile getirmişlerdi.

