İran nükleer anlaşma öncesine göre daha fazla uranyum zenginleştirdiklerini duyurdu

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Perşembe günü televizyonlarda yayımlanan konuşmasında, İran'ın, 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın öncesindeki oranların da üzerinde uranyum zenginleştirdiklerini açıkladı.

Açıklama, nükleer anlaşmanın tarafı olan İngiltere, Fransa ve Almanya'nın, çözüme kavuşmaması halinde yaptırımların tekrar uygulanmasına yol açabilecek olan "ihtilaf mekanizmasını" devreye sokmasının ardından geldi.

Ruhani, anlaşmadan 2018'de çekilen ABD ile İran arasında son aylarda yaşanan ve son olarak İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesiyle tırmanan gerilimin ardından, İran'ın anlaşma öncesine göre daha yüksek oranda uranyum zenginleştirdiklerini belirtti ve "Anlaşmaya varılan tarihten öncesine göre daha fazla uranyum zenginleştiriyoruz. İran üzerindeki baskılar arttı ama biz süreci devam ettirdik" dedi.

ABD ile yaşanan gerilimin ardından Avrupa ülkeleri "ihtilaf mekanizmasını" devreye soktu

2015'te ABD, Almanya, Çin, Rusya, Fransa ve İngiltere arasında İran'ın nükleer silah geliştirmesini engellemek için imzalanan ve İran'ın uranyum zenginleştirme oranlarını kısıtlaması karşılığında yaptırımların zaman içinde hafifletilmesini öngören anlaşma, ABD Başkanı Donald Trump'ın Mayıs 2018'de çekilmesinden yaklaşık 2 yıl sonra, geçerliliğini yitiriyor.