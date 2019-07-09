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"İran, nükleer anlaşmada belirlenen seviyenin üstünde uranyum zenginleştirdi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2019 00:56 | Son Güncelleme

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, İran'ın nükleer anlaşma kapsamında belirlenen yüzde 3,67'lik uranyum zenginleştirme seviyesini aştığını teyit etti

VİYANA (AA) - Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), 2015'te imzalanan İran nükleer anlaşmasında belirlenen yüzde 3,67'lik uranyum zenginleştirme oranının bu ülke tarafından aşıldığını duyurdu.

UAEA'dan yapılan açıklamada, ajans müfettişlerinin Kapsamlı Ortak Eylem Planı olarak adlandırılan İran nükleer anlaşması çerçevesinde kararlaştırılan uranyum zenginleştirilmesine ilişkin seviyenin aşıldığı teyit edildi.

"İran, yüzde 3,67’nin üzerinde uranyum zenginleştirdi." ifadesinin kullanıldığı açıklamada, bu ülkenin belirlenen seviyeyi ne kadar aştığı bilgisine yer verilmedi.

Tahran yönetimi, ABD'nin, nükleer anlaşmadan çekilmesi sonrası başlattığı ekonomik yaptırımlar nedeniyle anlaşmadan kaynaklı çıkarlarına ulaşamadığını belirterek, anlaşmaya taraf ülkelerden (Rusya, Çin, İngiltere, Almanya, Fransa ve AB) söz konusu çıkarlarını temin etmelerini istemiş, taleplerinin yerine getirilmemesi üzerine uranyum oranı ve miktarıyla ilgili taahhütlerini gerçekleştirmeyeceğini açıklamıştı.

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İran nükleer anlaşması KOEP uaea Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Viyana

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