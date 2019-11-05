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İran nükleer anlaşmadaki taahhütlerini askıya almada dördüncü adıma geçiyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.11.2019 12:19 | Son Güncelleme

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani yarın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini askıya almada dördüncü adıma geçeceklerini söyledi.İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani başkent Tahran’daki Serbest İnovasyon Fabrikası’nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Donald Trump’ın nükleer anlaşmadan ayrılması ile birlikte aşamalı olarak taahhütleri askıya almaya başladıklarını hatırlattı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani yarın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini askıya almada dördüncü adıma geçeceklerini söyledi.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani başkent Tahran’daki Serbest İnovasyon Fabrikası’nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Donald Trump’ın nükleer anlaşmadan ayrılması ile birlikte aşamalı olarak taahhütleri askıya almaya başladıklarını hatırlattı. Ruhani, ”Biz şu ana kadar üç adımı gerçekleştirdik. İlk adımda zenginleştirilmiş uranyum depolanmasındaki sınırı kaldırdık. İkinci adımda ise 300 kilonun üzerindeki zenginleştirilmiş uranyumun dışarıya satılmasını durdurduk. Üçüncü adımda ise nükleer çalışmalara ilişkin konulan tüm sınırlandırmaları kaldırmış ve yeni santrifüj üretimini hayata geçireceğimizi söylemiştik” dedi.
İran’ın yarından itibaren nükleer anlaşmadaki taahhütlerini askıya almada dördüncü adıma geçeceğini söyleyen Ruhani, ”4+1 ülkeleri bu adımın Atom ve Enerji Kurumu gözetimi altında hayata geçirileceğini bilmeliler. Atacağımız dördüncü adım, diğer adımlar gibi anlaşmaya dönülmesi halinde terk edilebilir” ifadelerini kullandı.
Dördüncü adımın İran’ın Kum şehrine bağlı Fordo nükleer tesisinde yarın gerçekleşeceğini söyleyen Ruhani, ”Yarın atacağımız dördüncü adım Fordo tesisinde olacak. Bu tesiste bin 44 santrifüj bulunmakta. Bu santrifüjlere gaz akışı yapılmayacaktı ancak bizim dördüncü adımımız bu santrifüjlere gaz pompalamak olacak. Fordo tesisine yönelik hassasiyetlerini biliyoruz. Eğer anlaşmaya dönerlerse gaz akışını keseriz” dedi.
Bazı ülkelerle müzakerelerinin devam ettiğini söyleyen İran Cumhurbaşkanı Ruhani, anlaşmaya taraf olan ülkelere yeniden iki aylık müzakere fırsatı tanıdıklarını belirterek, ”Çözüm yolu, yaptırımların kaldırılması ve petrolümüzü rahat bir şekilde satabilmemizdir” şeklinde konuştu.
İran, ABD’nin nükleer anlaşmadan ayrılması ile birlikte Milli Güvenlik Konseyinin kararı ile nükleer anlaşmadaki taahhütlerini askıya alma kararı almıştı. Şu ana kadar anlaşmadaki taahhütleri askıya almada üç adımı gerçekleştiren İran, 5+1 ülkeleri ile imzalanan nükleer anlaşmanın 36’ncı maddesinin, yaptırımların kaldırılmaması halinde kendisine anlaşmayı tamamen askıya alma hakkı verdiğini savunuyor.

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