İran Nükleer Anlaşmadan Bir Adım Daha Uzaklaştı 

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesinin yer altındaki Fordo uranyum zenginleştirme tesisindeki santrifüjlere uranyum gazı enjekte etmeye başlayacağını açıkladı. Sembolik açıdan çok önemli olan bu adımın, Avrupa’nın Tahran’la nükleer anlaşmayı kurtarma çabalarını zora sokacağı yorumları yapılıyor.

İran’la BM Güvenlik Konseyi’nin 5 daimi üyesi ve Almanya arasında 2015’te imzalanan anlaşmaya göre Tahran, Fordo’yu 1044 santrifüjün zenginleştirmenin dışında amaçlar için kullanılacak bir “nükleer, fizik ve teknoloji merkezine” çevirmeyi kabul etmişti.

İran, uluslararası yaptırımların çoğunun kaldırılması karşılığında nükleer programını frenlemesini öngören nükleer anlaşma altındaki taahhütlerini aşamalı olarak geri çekiyor. Bunun nedeni olaraksa ABD’nin anlaşmadan çekilmesi ve yaptırımları tekrar devreye sokmasını gösteriyor. Anlaşmanın imzacısı Avrupa ülkeleriyse, anlaşmayı kurtarabilecek formüller geliştirmek için çaba gösteriyor.

Anlaşma, İran’ın Kum kenti yakınlarındaki bir dağın içerisinde yer alan Fordo’daki santrifüjleri, içerisine gaz enjekte etmeden sadece döndürmesine izin veriyor.