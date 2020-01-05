İran Nükleer Anlaşmadan Daha da Uzaklaşıyor

İran, Batılı ülkelerle varılan 2015 tarihli nükleer anlaşmaya olan yükümlülüklerinin bir bölümünden daha geri adım atıyor.

Tahran, kısıtlama olmadan urunyum zenginleştirmeye devam edeceğini belirtti.

Bununla birlikte İran Birleşmiş Milletler gözlem ekibiyle işbirliğine devam edeceğini de kaydetti.

Devlet televizyonundan yapılan açıklamada İran’ın anlaşmada yer alan ve ülkenin nükleer programına yönelik kısıtlamaları tanımayacağı vurgulandı.

Açıklamada, İran’ın teknik ihtiyaçları doğrultusunda kısıtlama olmadan uranyum zenginleştirmeye devam edeceği kaydedildi.

İran, Amerika’nın 2018’de anlaşmadan çekilmesi ve yaptırımları yeniden yürürlüğe koymasından bu yana aldığı bazı kararlarla anlaşmayı ihlal ediyor.

Tahran yaptırımların kaldırılması karşılığında bu kararların tersine çevrilebileceğini de belirtiyor.

İran’ın anlaşmayla ilgili kararını bu hafta alması bekleniyordu ancak Kudüs Güçleri Komutanı Kasım Süleymani’nin öldürülmesi tam da bu kararın alınacağı zamana denk geldi.

Anlaşma gereği Tahran, yaptırımların önemli bir kısmının kaldırılması karşılığında nükleer programında kısıtlamaya gitmeyi kabul etmişti.

Başkan Donald Trump’ın anlaşmadan çekilmesi Amerika’yla İran ilişkilerinin oldukça gerilmesine neden olmuş durumda.

Avrupa ülkeleri anlaşmayı kurtarmaya çalışıyor ancak İran sürekli olarak gerekli olanı yapmadıklarını iddia ediyor.

