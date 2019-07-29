İran Nükleer Anlaşması Bir Kez Daha Masaya Yatırıldı

İran’ın, Avrupalı ülkelerin Amerika’nın ambargolarını hafifletme konusunda yardımcı olmaması halinde anlaşmaya uymayacağını söylemesine karşın diğer imzacı ülkeler, 2015 nükleer anlaşmasına bağlılık belirtti.

İranlı diplomatlar İngiltere, Fransa, Almanya, Avrupa Birliği, Çin ve Rusya’dan temsilcilerle Avusturya’nın başkenti Viyana’da biraraya geldiler. Toplantının sonunda İranlı ve Çinli temsilciler toplantıdan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi gazetecilere yaptığı değerlendirmede “Yapıcı bir atmosfer vardı ve konuşmalar olumluydu ama herşeyi çözdüğümüzü söyleyemem. Ancak tüm taraflar halen anlaşmanın korunması niyetindeler” dedi.

Çin delegasyonu yetkilisi Fu Cong da görüşmeler sırasında bazı hassas anlar yaşandığını ancak genel olarak atmosferin iyi olduğunu, diyalogların dostane ve profesyonel şekilde devam ettiğini söyledi.

Taraflar Ortadoğu’da özellikle Amerika ve İran arasındaki tansiyonun iyice yükseldiği ve tarafların birbirlerinin insansız hava araçlarını düşürdüklerini duyurdukları bir döneme denk geldi. Ayrıca Hürmüz Boğazı’ndan petrol tankerlerinin geçiş güvenliği konusu da taraflar arasında gerginliğe neden olmaya devam ediyor.