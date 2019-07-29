İran Nükleer Anlaşması Bir Kez Daha Masaya Yatırıldı

İran’ın, Avrupalı ülkelerin Amerika’nın ambargolarını hafifletme konusunda yardımcı olmaması halinde anlaşmaya uymayacağını söylemesine karşın diğer imzacı ülkeler, 2015 nükleer anlaşmasına bağlılık belirtti.
İranlı diplomatlar İngiltere, Fransa, Almanya, Avrupa Birliği, Çin ve Rusya’dan temsilcilerle Avusturya’nın başkenti Viyana’da biraraya geldiler. Toplantının sonunda İranlı ve Çinli temsilciler toplantıdan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi gazetecilere yaptığı değerlendirmede “Yapıcı bir atmosfer vardı ve konuşmalar olumluydu ama herşeyi çözdüğümüzü söyleyemem. Ancak tüm taraflar halen anlaşmanın korunması niyetindeler” dedi.
Çin delegasyonu yetkilisi Fu Cong da görüşmeler sırasında bazı hassas anlar yaşandığını ancak genel olarak atmosferin iyi olduğunu, diyalogların dostane ve profesyonel şekilde devam ettiğini söyledi.
Taraflar Ortadoğu’da özellikle Amerika ve İran arasındaki tansiyonun iyice yükseldiği ve tarafların birbirlerinin insansız hava araçlarını düşürdüklerini duyurdukları bir döneme denk geldi. Ayrıca Hürmüz Boğazı’ndan petrol tankerlerinin geçiş güvenliği konusu da taraflar arasında gerginliğe neden olmaya devam ediyor.
Amerika’yla yaşanan gerginliğin dışında İngiltere de Cebelitarık yakınlarında bir İran petrol tankerine el koydu ve tankerin yaptırımlara aykırı biçimde Suriye’ye petrol götürdüğünü öne sürdü. Buna karşın İran da Hürmüz Boğazı’nda bir İngiliz petrol tankerini alıkoydu. İngiltere, Avrupalı ülkelere Hürmüz Boğazı’nda tankerlerin geçiş güvenliğinin sağlanması için deniz kuvvetlerini devreye alma çağrısı yaptı. İran’sa bunun düşmanca bir mesaj olacağı uyarısında bulundu.
Bu esnada İran 2015’te imzalanan nükleer anlaşma dahilinde kendisine izin verilen uranyum zenginleştirme oranlarını da aştı. Anlaşma İran’a yüzde 3,67 oranında zenginleştirme imkanı sunarken İran son olarak yüzde 4,5 oranında uranyum zenginleştirme işlemi yaptığını duyurdu.
İran, anlaşmada imzası bulunan Avrupalı ülkelerin Amerika’nın getirdiği ekonomik yaptırımları hafifletmek adına gerekli girişimlerde bulunmadıklarını öne sürüyor ve buna tepki gösteriyor. Amerika, Başkan Trump yönetiminin aldığı kararlar 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadan çekilmekle kalmadı aynı zamanda İran’a yönelik yeni ekonomik ambargolar getirdi.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Arakçi, “Avrupalılar anlaşma kapsamındaki İran’ın haklarını güvence altına alana kadar bizler de taahhütlerimizi yerine getirmeyi azaltmayı sürdüreceğiz” dedi.
Öte yandan İranlı ve Çinli diplomatlar, nükleer anlaşma konusunu görüşmek üzere kısa bir süre içerisinde iki ülke dışişleri bakanlarının da biraraya gelebileceklerini de belirttiler.
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