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İran Nükleer Anlaşması Görüşmelerine Yeniden Başlanıyor

02.04.2021 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Viyana’da yapılacak görüşmelerde, ABD’nin yeniden anlaşmaya dahil edilmesi ve anlaşmanın tüm kurallarına uyulması konularının ele alınması bekleniyor

İran Nükleer Anlaşması Görüşmelerine Yeniden Başlanıyor

İran’ın nükleer faaliyetlerini kısıtlayan 2015 tarihli anlaşmanın geleceği konusundaki görüşmeler gelecek hafta Viyana’da başlıyor.

Müzakerelerin gelecek hafta yapılacağıyla ilgili açıklama İranlı yetkililerle Çin, Rusya, Fransa, Almanya ve İngiltereli yetkililerin bugünkü ön toplantısı sonrasında geldi.

Viyana’daki görüşmelerde, eski Başkan Donald Trump tarafından anlaşmadan çekilen Amerika’nın yeniden anlaşmaya dahil edilmesi ve tüm tarafların anlaşmanın kurallarına uymasının sağlanması konularının ele alınması bekleniyor.

İran devlet televizyon kanalında açıklamalarda bulunan İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Abbas Arakçı, tarafların Viyana da yüz yüze görüşmeyi kabul ettiklerini söyledi. Müzakerelerde İran’ı temsil eden kıdemli yetkili Arakçı, bugün yapılan görüşmenin “samimi ve ciddi” bir ortamda geçtiğini de söyledi.

İki Avrupalı diplomatik kaynak da görüşmeyi doğruladı.

Beyaz Saray yönetimi, tarafların anlaşmanın kurallarına yeniden uymasını sağlamak amacıyla İran’ı müzakere masasına dönmeye ikna yollarını arıyordu. 2015 yılında imzalanan anlaşma uyarınca, İran’a Amerika ve diğer ülkeler tarafından uygulanan yaptırımlar kaldırılmış, İran da nükleer silah üretimi hedefinde olduğu iddialarının doğru olmadığını savunarak nükleer faaliyetlerini kısıtlı tutmayı kabul etmişti.

Ancak 2018 yılında eski ABD Başkanı Donald Trump’ın Washington’u anlaşmadan geri çekerek yaptırımları yeniden devreye koymasından bir yıldan fazla bir süre sonra İran misilleme olarak anlaşmanın bazı maddelerini açıkça ihlal etti.

Batılı yetkililer, İran ile Amerikalı yetkililerin anlaşmayla ilgili müzakere masasına oturma konusunu henüz karşılıklı olarak ele almadıklarını, görüşmeleri şu an hala dolaylı olarak Avrupalı ülkeler aracılığıyla yürüttüklerini söylüyor.

Rusya’nın, Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Uluslararası Atom Enerjisi Dairesi’nde (IAEA) görevli büyükelçisi Mikail Ulyanov da bugünkü görüşmeyle ilgili olarak Twitter üzerinden bir mesaj paylaşarak, “Doğru yoldayız gibi görünüyor ancak önümüzdeki yol kolay olmayacak ve yoğun çaba gerektirecek. Taraflar da buna hazır görünüyor” ifadelerini kullandı.

Görüşmeler Avusturya’nın Viyana’da, Corona virüsü vakalarında gözlemlenen artış nedeniyle Paskalya Bayramı öncesi yeni kısıtlamalarını devreye sokulduğu bir dönemde yapılmış olacak.

Virüsün varyantlarının hızla yayıldığı Viyana ve yakınındaki diğer iki kentte 1-11 Nisan tarihleri arasında birinci derecede önem taşımayan tüm mağazalar kapalı olacak ve gün içerisinde de hareket kısıtlılığı uygulanacak.

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