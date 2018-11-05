"İran nükleer anlaşması korunmalı"

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Alain Berset, İran ile nükleer anlaşmanın korunması gerektiğini vurgulayarak "İran anlaşmanın gereğini yerine getirdi. Anlaşma işliyor. Temmuz ayında İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüştüğümde kendisine anlaşmanın bizim için önemli olduğunu söyledim." dedi.

İsviçre'nin başkenti Bern'de, İsviçre Yabancı Gazeteciler Derneğinin (APES) düzenlendiği basın toplantısında konuşan Berset, ABD'nin, 2015 nükleer anlaşması kapsamında kaldırılan tüm İran yaptırımlarını yeniden uygulama kararına ilişkin konuştu.

Berset, İsviçre'nin İran ile yapılan nükleer anlaşmayı her zaman savunduğunu belirterek, "İran anlaşmanın gereğini yerine getirdi. Anlaşma işliyor. Temmuz ayında İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüştüğümde kendisine anlaşmanın bizim için önemli olduğunu söyledim." dedi.

ABD'nin, İran'a yönelik yaptırımlarını yeniden uygulama kararı daha önce açıklandığı için sürpriz olmadığını ifade eden Berset, söz konusu yaptırımların gelecekte İran ile işleri daha da zorlaştıracağının altını çizdi.