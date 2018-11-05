"İran nükleer anlaşması korunmalı"

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Alain Berset, İran ile nükleer anlaşmanın korunması gerektiğini vurgulayarak "İran anlaşmanın gereğini yerine getirdi. Anlaşma işliyor. Temmuz ayında İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüştüğümde kendisine anlaşmanın bizim için önemli olduğunu söyledim." dedi.
İsviçre'nin başkenti Bern'de, İsviçre Yabancı Gazeteciler Derneğinin (APES) düzenlendiği basın toplantısında konuşan Berset, ABD'nin, 2015 nükleer anlaşması kapsamında kaldırılan tüm İran yaptırımlarını yeniden uygulama kararına ilişkin konuştu.
Berset, İsviçre'nin İran ile yapılan nükleer anlaşmayı her zaman savunduğunu belirterek, "İran anlaşmanın gereğini yerine getirdi. Anlaşma işliyor. Temmuz ayında İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüştüğümde kendisine anlaşmanın bizim için önemli olduğunu söyledim." dedi.
ABD'nin, İran'a yönelik yaptırımlarını yeniden uygulama kararı daha önce açıklandığı için sürpriz olmadığını ifade eden Berset, söz konusu yaptırımların gelecekte İran ile işleri daha da zorlaştıracağının altını çizdi.
Berset, İsviçre'nin İran ile yapılan nükleer anlaşmanın imzalanmasında önemli rol oynadığını, anlaşmanın korunması gerektiğini kaydetti.
ABD Başkanı Donald Trump, 8 Mayıs'ta nükleer anlaşmadan çekildiğini duyurmuş, İran'ın ABD dolarına erişimini, devlet tahvili satmasını, altın ve diğer değerli madenler ile çelik, alüminyum, kömür gibi metallerle ticaret yapmasını, yolcu uçağı ya da parçalarını ithal etmesini engelleyen yaptırım paketini 7 Ağustos'ta resmen hayata geçirmişti.
ABD'nin İran'a yönelik ikinci yaptırım paketi, 180 günlük sürenin ardından bugün devreye girdi. Bugünden itibaren İran Ulusal Petrol Şirketi, İran Petrol Ticaret Şirketi ve Ulusal Tanker Şirketi'ne uluslararası kısıtlamalar getirilirken, ekonomisi büyük ölçüde petrole dayalı İran'dan petrol ve ürünlerinin satışına yaptırımlar uygulanacak.
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