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İran nükleer anlaşmasına ilişkin AB koordinesindeki ortak komisyon şubatta toplanacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 16:43 | Son Güncelleme

İran nükleer anlaşmasına ilişkin AB koordinesindeki ortak komisyon şubatta toplanacak

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB koordinesinde İngiltere, Fransa ve Almanya arasında, İran ile yapılan nükleer anlaşmaya ilişkin kurulan ortak komisyonun şubatta toplanacağını duyurdu.

Borrell, yaptığı yazılı açıklamada, tarafların nükleer anlaşmanın uygulanması için uzmanlar düzeyinde tartışmaları devam ettirme kararı aldığını belirtti.

Kurulan ortak komisyonun süreci düzenli biçimde gözden geçireceğini kaydeden Borrell, ortak komisyonun toplantısının şubat ayında yapılacağını ifade etti.

Konuya ilişkin bir önceki açıklamasında Borrell, “Fransa, Almanya ve İngiltere Dışişleri Bakanlarından mektuplar aldım. Bu mektuplar İran’ın, nükleer anlaşmanın (JCPOA) 36. paragrafında işlenen kısım ile ilgili olarak verdiği sözleri tutmasını istiyor. Bu ülkeler arasında ortak bir komisyon kurduk. Ben de bu komisyonun koordinatörü olarak inisiyatif alacağım.” demişti.

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Anahtar Kelimeler:
AB anlaşma İRAN nükleer

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