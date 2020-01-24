İran Nükleer Anlaşması’yla İlgili Komisyon Kurma Süresi Uzatıldı 

Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İran’la Batılı ülkeler arasında imzalanan 2015 nükleer anlaşmasındaki sorunlarla ilgili kurulması planlanan ortak komisyonun toplanmasını Şubat ayına erteledi.

Söz konusu komisyonun kurulmasını İran’ı anlaşmayı ihlal etmekle suçlayan Fransa, Almanya ve İngiltere talep etmiş, Çin ve Rusya’ysa temkinli yaklaşmıştı.

2015 yılında imzalanan uluslararası İran nükleer anlaşmasından 2018’de çekilen Amerika ile İran arasındaki gerginlik Ocak ayının başında tırmanmıştı. Diğer imzacılardan Fransa, Almanya ve İngiltere, anlaşmadaki ‘uyuşmazlıkların çözümü mekanizmasını’ 14 Ocak’ta devreye soktu ve sorunların tartışılacağı ortak bir komisyon kurulmasını önerdi.

Bu çözüm odaklı tartışmanın 15 günde tamamlanması gerekiyordu ancak İran komisyon talebine henüz resmi bir yanıt vermedi. Bu nedenle 15 günlük tartışma sürecinin ne zaman başlayacağı kesinlik kazanmadı.

Bu nedenle, İran ile anlaşmanın diğer imzacıları arasında garantör rolü üstlenen AB temsilcisi Josep Borrell, ortak komisyonun kurulabilmesi için sürenin uzatıldığını açıkladı. Borrell, “Ortadaki sorunların karmaşıklığı nedeniyle daha fazla zamana ihtiyaç olduğu konusunda bir görüş birliği var. Bu nedenle de süre uzatıldı” dedi.

Borrell, kurulması beklenen ortak komisyonun Şubat ayında devreye gireceğini söyledi ancak kesin bir tarih belirtmedi.

Anlaşmanın taraflarından Rusya ve Çin, Avrupalı liderlerin bu mekanizmayı harekete geçirme kararından duydukları endişeyi açıkça dile getiriyor.

