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  4. "İran Nükleer Anlaşmaya Dönmek İçin Söz Değil Eylem İstiyor"

"İran Nükleer Anlaşmaya Dönmek İçin Söz Değil Eylem İstiyor"

04.06.2021 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran’ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, ülkesinin 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşma şartlarına dönmesi için beklentilerinin sözler değil eylem olduğunu söyledi

İran’ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, ülkesinin 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşma şartlarına dönmesi için beklentilerinin sözler değil eylem olduğunu söyledi.

İran devlet televizyonundan yayınlanan konuşmasında Hamaney “Görüşmeleri yürüten diplomatlarımıza nükleer anlaşmaya dönmemiz için bize sözler verilmesine değil eyleme geçilmesine ihtiyaç olduğunu söyledim” dedi.

İran’la, 2015 yılında P5+1 olarak bilinen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Daimi Üyesi 5 ülke, ABD, Çin, İngiltere, Rusya ve Fransa’yla, Almanya arasında İran’ın nükleer programını kısıtlamaya yönelik bir anlaşma imzalanmıştı. Ancak 2018 yılında dönemin ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkesini tek taraflı olarak anlaşmadan çekmesi üzerine İran’da yükümlülüklerini yerine getirmeyeceğini açıklamıştı.

Biden yönetiminin anlaşmaya geri dönebileceğini söylemesi üzerine İran’la batılı ülkeler arasında yeniden müzakereler başladı. İran tarafı anlaşma şartlarına geri dönülmesi için ABD tarafından getirilen tüm yaptırımların kaldırılmasını istiyor.

Trump, söz konusu anlaşmanın 10 yıllık bir süre için yapılmış olması ve İran’ın balistik füze programını kapsamaması nedeniyle anlaşmayı eksik bulduğunu ifade ederek anlaşmadan çekilme kararı almıştı.

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