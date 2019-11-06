HABER

İran, nükleer anlaşmaya uymama kararında 4. aşamaya geçiyor: 1044 santrifüje uranyum gazı enjekte edilecek

06.11.2019 10:34 | Son Güncelleme

İran, nükleer anlaşmadan aşama aşama uzaklaşma eyleminin dördüncü adımı olarak, uranyum zenginleştirmede kullanılan santrifüjlere Çarşamba gününden itibaren gaz enjekte etmeye başlayacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, diğer ülkelerin nükleer anlaşmadaki taahhütlerine sadık kalması halinde bu adımın geri alınabileceğini belirtti.

İran, nükleer anlaşmaya uymama kararında 4. aşamaya geçiyor: 1044 santrifüje uranyum gazı enjekte edilecek

İran, nükleer anlaşmadan aşama aşama uzaklaşma eyleminin dördüncü adımı olarak, uranyum zenginleştirmede kullanılan santrifüjlere gaz enjekte etmeye başlayacağını açıkladı.

Başkent Tahran'da bir fabrikanın açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Kum kentindeki Fordo Nükleer Tesisi'nde 1044 santrifüje Çarşamba gününden itibaren gaz enjekte edileceğini duyurdu.

Ruhani, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun (IAEA) gözetiminde başlatılacak işlemin zenginleştirilmiş uranyum üretimi amacıyla yapılıp yapılmadığı konusuna değinmedi.

Ancak İran'ın IAEA temsilcisi Kazım Garibabadi, kuruma gönderdiği mektupta, santrifüjlere uranyum hekzaflorür gazının enjekte edileceğini belirtti.

Ruhani, diğer ülkelerin nükleer anlaşmadaki taahhütlerine sadık kalması halinde bu adımın geri alınabileceğini belirtti.

Atom reaktörlerinde yakıt olarak kullanılan zenginleştirilmiş uranyum nükleer silah yapımında da kullanılıyor.

İran ile 5+1 olarak bilinen (BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi ABD, Çin, Rusya, İngiltere, Fransa ve Almanya) ülkeler arasında 2015'te imzalanan anlaşma kapsamında bu santrfüjler boşaltılmıştı.

Kapsamlı Ortak Eylem Planı adlı bu anlaşma ile uluslararası ekonomik yaptırımların kaldırılması karşılığında, İran'ın nükleer faaliyetlerini sınırlandırılması konusunda anlaşmaya varılmıştı.

Ancak ABD Başkanı Donald Trump, Mayıs 2018'de, bu anlaşmadan çekildiklerini açıklamış ve İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı.

Anlaşmaya taraf olan diğer ülkeler, ABD'nin tek taraflı olarak anlaşmadan çekilmesi ve yaptrım uygulamasına tepki göstermiş ve taahhütlerini sürdürme konusunda çaba göstereceklerini ifade etmişti.

Ancak yaptırımlar İran'ın petrol ihracatını olumsuz etkilediğinden para biriminin değerinde büyük düşüşlere ve enflasyonun artmasına neden oldu.

İran, nükleer programının barışçıl ve sivil kullanım amaçlı olduğunu söylüyor.

nükleer santrifüjler

'**İran nükleer anlaşmaya uy**gun davranırsa AB taahhütlerini sürdürecek**'**

Ruhani'nin açıklamasının ardından, AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijcancic, "İran'ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini daha da azaltacağı yönündeki açıklamasından endişe duyuyoruz" dedi.

ABD'nin İran nükleer anlaşmasından ayrılmasına ve yaptırım uygulamaya başlamasına rağmen AB'nin taahhütlerini yerine getirdiğine işaret eden Kocijcancic, "İran'ı, nükleer anlaşmadaki taahhütlerine aykırı olan tüm faaliyetleri tersine çevirmeye, nükleer anlaşmayı muhafaza etmeye ve anlaşmanın tam uygulanmasına zarar verecek eylemlerden kaçınmaya çağırıyoruz" diye konuştu.

Kocijcancic, İran nükleer anlaşmaya uygun davrandığı sürece AB'nin de taahhütlerini sürdüreceğini vurguladı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnes von der Muhll, bu adımın nükleer anlaşmaya aykırı olduğunu belirterek "Ortaklarımızla, İran'ın açıklama ve eylemleri konusundaki IAEA raporunu bekliyoruz" dedi.

Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dimitri Peskov da İran'ın son adımı ile ilgili kaygılarını ifade ederek "Bu anlaşmanın muhafaza edilmesini destekliyoruz" diye konuştu.

Camide büyük ahlaksızlık! İmam fark etti hemen polisi aradı Camide büyük ahlaksızlık! İmam fark etti hemen polisi aradı
Halkbank davasında ikinci duruşma: ABD'deki hukuki süreçle ilgili neler biliniyor?Halkbank davasında ikinci duruşma: ABD'deki hukuki süreçle ilgili neler biliniyor?
Trump'ın azil süreci: Üst düzey bir Amerikalı diplomat ifadesini değiştirdiTrump'ın azil süreci: Üst düzey bir Amerikalı diplomat ifadesini değiştirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

TBMM karıştı! 'Dangalak sensin'

TBMM karıştı! 'Dangalak sensin'

2020 yılında hangi otomobil ne kadar MTV ödeyecek?

2020 yılında hangi otomobil ne kadar MTV ödeyecek?

Tepki yağıyor! 'Komik ve aptalca bir andı'

Tepki yağıyor! 'Komik ve aptalca bir andı'

Emniyet'te yeni dönem! Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı

Emniyet'te yeni dönem! Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı

Kritik toplantı sonrası açıklama: Asla taviz verilmeyecek

Kritik toplantı sonrası açıklama: Asla taviz verilmeyecek

Emniyet Genel Müdürlüğü 'Soğuklar başladı...' notuyla paylaştı!

Emniyet Genel Müdürlüğü 'Soğuklar başladı...' notuyla paylaştı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Esad'dan flaş Türkiye açıklaması

Esad'dan flaş Türkiye açıklaması

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Trump'tan teröriste 'özel' teşekkür!

Trump'tan teröriste 'özel' teşekkür!

Trump'tan yaptırım açıklaması! 'Talimat verdim' dedi ve duyurdu

Trump'tan yaptırım açıklaması! 'Talimat verdim' dedi ve duyurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Halkbank davasında ikinci duruşma: ABD'deki hukuki süreçle ilgili neler biliniyor?

Halkbank davasında ikinci duruşma: ABD'deki hukuki süreçle ilgili neler biliniyor?

Trump'ın azil davasında önemli gelişme!

Trump'ın azil davasında önemli gelişme!

Rumlardan skandal karar!

Rumlardan skandal karar!

Irak'ta göstericiler, 3 milletvekilinin evini ateşe verdi

Irak'ta göstericiler, 3 milletvekilinin evini ateşe verdi

Bomba iddia! 'Gerçekleri saklıyor'

Bomba iddia! 'Gerçekleri saklıyor'

NATO'dan Rusya'yı kızdıracak hamle: Yardımcı olacağız

Rusya'yı kızdıracak hamle! 'Yardımcı olacağız'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.