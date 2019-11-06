İran, nükleer anlaşmaya uymama kararında 4. aşamaya geçiyor: 1044 santrifüje uranyum gazı enjekte edilecek

İran ile 5+1 olarak bilinen (BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi ABD, Çin, Rusya, İngiltere, Fransa ve Almanya) ülkeler arasında 2015'te imzalanan anlaşma kapsamında bu santrfüjler boşaltılmıştı.

Atom reaktörlerinde yakıt olarak kullanılan zenginleştirilmiş uranyum nükleer silah yapımında da kullanılıyor.

Ruhani, diğer ülkelerin nükleer anlaşmadaki taahhütlerine sadık kalması halinde bu adımın geri alınabileceğini belirtti.

Başkent Tahran'da bir fabrikanın açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Kum kentindeki Fordo Nükleer Tesisi'nde 1044 santrifüje Çarşamba gününden itibaren gaz enjekte edileceğini duyurdu.

Ruhani'nin açıklamasının ardından, AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijcancic, "İran'ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini daha da azaltacağı yönündeki açıklamasından endişe duyuyoruz" dedi.

İran, nükleer programının barışçıl ve sivil kullanım amaçlı olduğunu söylüyor.

Ancak yaptırımlar İran'ın petrol ihracatını olumsuz etkilediğinden para biriminin değerinde büyük düşüşlere ve enflasyonun artmasına neden oldu.

Anlaşmaya taraf olan diğer ülkeler, ABD'nin tek taraflı olarak anlaşmadan çekilmesi ve yaptrım uygulamasına tepki göstermiş ve taahhütlerini sürdürme konusunda çaba göstereceklerini ifade etmişti.

Ancak ABD Başkanı Donald Trump, Mayıs 2018'de, bu anlaşmadan çekildiklerini açıklamış ve İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı.

Kapsamlı Ortak Eylem Planı adlı bu anlaşma ile uluslararası ekonomik yaptırımların kaldırılması karşılığında, İran'ın nükleer faaliyetlerini sınırlandırılması konusunda anlaşmaya varılmıştı.

ABD'nin İran nükleer anlaşmasından ayrılmasına ve yaptırım uygulamaya başlamasına rağmen AB'nin taahhütlerini yerine getirdiğine işaret eden Kocijcancic, "İran'ı, nükleer anlaşmadaki taahhütlerine aykırı olan tüm faaliyetleri tersine çevirmeye, nükleer anlaşmayı muhafaza etmeye ve anlaşmanın tam uygulanmasına zarar verecek eylemlerden kaçınmaya çağırıyoruz" diye konuştu.

Kocijcancic, İran nükleer anlaşmaya uygun davrandığı sürece AB'nin de taahhütlerini sürdüreceğini vurguladı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnes von der Muhll, bu adımın nükleer anlaşmaya aykırı olduğunu belirterek "Ortaklarımızla, İran'ın açıklama ve eylemleri konusundaki IAEA raporunu bekliyoruz" dedi.

Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dimitri Peskov da İran'ın son adımı ile ilgili kaygılarını ifade ederek "Bu anlaşmanın muhafaza edilmesini destekliyoruz" diye konuştu.