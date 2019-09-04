HABER

İran nükleer araştırma ve geliştirmeyle ilgili taahhütlerini askıya aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 23:31 | Son Güncelleme

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, nükleer anlaşma ve geliştirmenin sınırlanmasıyla ilgili taahhütlerini "bir kenara bıraktıklarını" ve bu alanda ülkenin ihtiyacı olan adımları atacaklarını açıkladı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran Atom Enerjisi Kurumunun ülkenin nükleer enerji alanında araştırma ve geliştirme için ihtiyaç duyduğu adımları atacağını ve bu noktadaki sınırlamaların kalkacağını söyledi.

Başkent Tahran'da Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi ve Meclis Başkanı Ali Laricani ile bir araya gelen Ruhani, toplantının ardından yaptığı açıklamada, nükleer anlaşmadaki taahhütlerin azaltılmasıyla ilgili üçüncü adımın cuma günü hayata geçeceğini belirtti.

İran Atom Enerjisi Kurumunun ülkenin nükleer teknoloji alanında araştırma ve geliştirme için ihtiyaç duyduğu adımları atacağını ifade eden Ruhani, 5+1 ülkelerinin İran ile nükleer anlaşma için yaptığı müzakerelerin en büyük bölümünün araştırma ve geliştirmenin sınırlanmasıyla ilgili olduğunu hatırlattı. Ruhani, cuma gününden itibaren Atom Enerjisi Kurumunun "nükleer anlaşmadaki bu sınırlamaları bir kenara bırakacağını" bildirdi.

Atılacak adımla nükleer teknolojideki araştırma ve geliştirmede yeni atılımlara ve çeşitli santrifüjlerin geliştirilmesine şahit olunacağını aktaran Ruhani, uranyumun zenginleştirilmesiyle ilgili de gerekli çalışmaların yapılacağını ve bu alandaki faaliyetlere hız verileceğini dile getirdi.

İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) kararları çerçevesinde "barışçıl" adımlar atacağını savunan Ruhani, "Avrupa Birliği'nin önünde 60 günlük bir süre daha var, onlar taahhütlerine ne zaman uyarsa biz de nükleer anlaşmadaki taahhütlerimize geri döneriz." diye konuştu.

PARTNERReynmen olay yarattı! Öyle bir paylaşım yaptı ki...Reynmen olay yarattı! Öyle bir paylaşım yaptı ki...
Halk otobüsü TEM Otoyolunda alev alev yandıHalk otobüsü TEM Otoyolunda alev alev yandı
Organlarıyla 4 kişiye hayat verecek (2)Organlarıyla 4 kişiye hayat verecek (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İRAN ruhani

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: İstanbul'da özel halk otobüsü alev alev yandı

İstanbul'da özel halk otobüsü alev alev yandı

4 Eylül 2019 çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonuçları

1 milyon TL'nin sahibi belli oldu

Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon! Etkisiz hale getirildi

Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon!

Yüzmek için ırmağa girmişti! Acı haber

Yüzmek için ırmağa girmişti! Acı haber

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton ile telefonda görüştü

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yeni atama! İşte o isim

İBB'de yeni atama! İşte o isim

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.