İran nükleer faaliyetlerinin bir kısmına geri dönüyor

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesine karşılık, "İran, nükleer anlaşma kapsamında gönüllü şekilde uyguladığı bazı taahhütleri yerine getirmemeyi çıkarlarına uygun görmüştür." dedi.

Resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Moskova'nın Vnukovo Havalimanı'nda İran devlet televizyonuna demeç veren Zarif, ABD'nin nükleer anlaşmadan ayrılmasının üzerinden bir yıl geçmesine karşın, anlaşmanın taraflarının İran'ın çıkarlarını koruyacak adımları atamadığını belirtti.

Avrupa Birliği ve uluslararası toplumun, ABD'nin baskılarına karşı koyacak güçte olmadığını ifade eden Zarif, "Bu yüzden İran, nükleer anlaşma kapsamında gönüllü şekilde uyguladığı bazı taahhütleri yerine getirmemeyi çıkarlarına uygun görmüştür." dedi.

Zarif, nükleer anlaşmanın 26. ve 36. maddeleri çerçevesinde İran'a bu hakkın verildiğini hatırlatarak, "Yani biz nükleer anlaşma dışında değil, anlaşma kapsamında hareket ediyoruz." ifadesini kullandı.

İran’la 2015 yılında varılan nükleer anlaşma, Tahran'ın nükleer programına getirilen kısıtlamalar karşılığında yaptırımların kaldırılmasını öngörmüştü.