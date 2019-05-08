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İran nükleer faaliyetlerinin bir kısmına geri dönüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 01:27 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif: - "İran, nükleer anlaşma kapsamında gönüllü şekilde uyguladığı bazı taahhütleri yerine getirmemeyi çıkarlarına uygun görmüştür"

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesine karşılık, "İran, nükleer anlaşma kapsamında gönüllü şekilde uyguladığı bazı taahhütleri yerine getirmemeyi çıkarlarına uygun görmüştür." dedi.

Resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Moskova'nın Vnukovo Havalimanı'nda İran devlet televizyonuna demeç veren Zarif, ABD'nin nükleer anlaşmadan ayrılmasının üzerinden bir yıl geçmesine karşın, anlaşmanın taraflarının İran'ın çıkarlarını koruyacak adımları atamadığını belirtti.

Avrupa Birliği ve uluslararası toplumun, ABD'nin baskılarına karşı koyacak güçte olmadığını ifade eden Zarif, "Bu yüzden İran, nükleer anlaşma kapsamında gönüllü şekilde uyguladığı bazı taahhütleri yerine getirmemeyi çıkarlarına uygun görmüştür." dedi.

Zarif, nükleer anlaşmanın 26. ve 36. maddeleri çerçevesinde İran'a bu hakkın verildiğini hatırlatarak, "Yani biz nükleer anlaşma dışında değil, anlaşma kapsamında hareket ediyoruz." ifadesini kullandı.

İran’la 2015 yılında varılan nükleer anlaşma, Tahran'ın nükleer programına getirilen kısıtlamalar karşılığında yaptırımların kaldırılmasını öngörmüştü.

Washington yönetimi, İran ile BM Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi ve Almanya arasında imzalanan nükleer anlaşmadan Mayıs 2018'de tek taraflı çekilerek yaptırımları yeniden uygulamaya başlamıştı.

ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından Avrupa ülkelerinin, anlaşmanın devamı için kararlı adımlar atmasını isteyen Tahran yönetimi, çıkarlarının sağlanmaması durumunda anlaşmada kalmayacağını dile getiriyor.

Zarif'in yarın Moskova'da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya gelmesi bekleniyor.

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İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif AB ABD İRAN nükleer anlaşma

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