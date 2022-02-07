İran Nükleer Görüşmeleri Salı Günü Yeniden Başlıyor

İran'la 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmayı yeniden canlandırmak için yürütülen görüşmeler, diplomatların kendi ülkelerinde yürüttükleri danışmalar sonrasında Salı günü tekrar başlayacak.

Viyana'da yapılan görüşmelere başkanlık yapan Avrupa Birliği, müzakerelerin yeniden başlayacağını Pazartesi günü açıkladı.

Amerika, 2018 yılında, eski Başkan Donald Trump döneminde anlaşmadan çekilmiş ve İran'a ağır yaptırımlar uygulamaya yeniden başlamıştı. İran, Trump'ın Amerika'yı anlaşmadan çekmesine misilleme amacıyla zenginleştirdiği uranyumun miktarını ve saflık oranını arttırmıştı.

Başkan Joe Biden ise Amerika'yı anlaşmaya yeniden katmak istediğinin işaretini vermişti. Anlaşmaya halen taraf olan İngiltere, Fransa, Almanya, Rusya ve Çin; İran'la beraber görüşmeleri yürütmeye ve anlaşmayı yeniden canlandırmaya çalışıyor.

Rusya'nın nükleer görüşmelere katılan heyetinden Mihail Ulyanov, Twitter üzerinden paylaştığı mesajında, "Müzakereler, sonuca ulaşmak için tüm katılımcılardan kararlılık ve enerji dolu çaba gerektiren son aşamaya gelmiş görünüyor" dedi.

Üç Avrupa ülkesinden diplomatlar da görüşmelere ara verildiği 28 Ocak'ta son aşamaya gelindiğini, bu aşamanın siyasi karar alınmasını gerektirdiğini söyledi.

Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Cuma günü, İran'ın sivil amaçlı nükleer faaliyetlerine ilişkin birkaç yaptırımın kaldırılması kararını imzaladı. Eski Başkan Trump, bu yaptırımlara ilişkin muafiyeti kaldırmıştı.

İyimserlik petrol fiyatlarına yansıdı

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan Cumartesi günü yapılan açıklamada yaptırım muafiyetinin memnunlukla karşılandığı, ancak bu adımın yeterli olmayacağı ifade edildi.

Öte yandan Amerika ve İran arasındaki nükleer görüşmelerde ilerleme kaydedileceğine ilişkin işaretler, Pazartesi günü petrol fiyatlarının düşmesine neden oldu.

Brent petrolün varil başına fiyatı 31 sent düşerek 92,96 dolara geriledi. Brent petrolün fiyatı, 2014 yılı Ekim ayından bu yana en yüksek seviyeye çıkarak varil başına 94 dolara yükselmişti.

Biden yönetiminin İran'a uygulanan bazı yaptırımlara muafiyet getirmesi İran ekonomisi üzerinde kısıtlı etki yaratsa da piyasalar, bu adımı, her iki tarafın da anlaşmaya varmaya kararlı olduğu yönünde olumlu bir sinyal olarak algıladı.

İran, Amerikan yaptırımlarının kaldırılması durumunda kısa süre içinde milyonlarca varil ham petrol ihraç ederek yüksek petrol fiyatlarının aşağıya çekilmesine katkıda bulunabilir. İran'ın ihracata başlamak için belirli noktalara petrol sevkiyatında bulunduğu görülüyor.

Uzmanlar, bu yıl yüzde 20 oranında artan ham petrol fiyatlarının küresel talebin yüksek olması nedeniyle varil başına 100 doları geçebileceği öngörüsünde bulunuyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya liderliğindeki OPEC üyesi olmayan ülkelerin oluşturduğu OPEC+, en büyük petrol tüketicisi ülkelerin petrol üretimini daha hızlı arttırmaları yönündeki baskılarına rağmen üretim hedeflerine erişmede zorlanıyor.

Doğu Avrupa'daki gerginlik petrol arzına ilişkin kaygıları körüklüyor.

