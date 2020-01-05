İran nükleer ihlalinde yeni adımını belirliyor

ABD'nin geçen yıl nükleer mutabakattan tek taraflı olarak çekilmesi ve İran'a yönelik yeni yaptırımlar uygulamasının ardından anlaşmanın şartlarını ihlâl etmeye başlayan İran'ın, Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD'nin Bağdat'a yönelik hava operasyonunda öldürülmesinin ardından bir sonraki nükleer adımına pazar günü karar vereceği bildirildi.

İran yarı resmi haber ajansı IRNA İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musavi'nin "Bu gece bir sonraki nükleer adımımızı ve anlaşmanın uygulamasını belirleyecek çok önemli bir toplantı yapacağız...ki son tehditler (ABD'den) ışığında siyasette bütün gelişmeler ve tehditlerin birbiriyle bağlantılı olduğunun altı çizilmeli" ifadelerini kullandı.

Süleymani, ABD güçlerinin Cuma günü Bağdat yakınlarındaki uluslararası havalimanına düzenlediği hava saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti. İran, Süleymani'nin öldürülmesine sert tepki göstermiş, bu olayın "intikamının" alınacağını duyurmuştu.

Uluslararası diplomasi trafiği devam ediyor, ancak ABD Başkanı Donald Trump bugün ABD-İran arasındaki tansiyonu daha da arttıracak açıklamalarda bulundu. Trump İran'ı Amerikan hedeflerine saldırması halinde İran'da belirlenen 52 hedefin "çok hızlı ve sert" bir şekilde vurulacağını söyledi. İran tarafından Trump’ın sözlerine cevaben yapılan açıklamalarda ise İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif kültürel mevkilerin hedef alınması tehdidinin bir “savaş suçu” olacağını kaydetti.