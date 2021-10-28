HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İran Nükleer Müzakerelere Dönüyor

İran Nükleer Müzakerelere Dönüyor

28.10.2021 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran, 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmayla ilgili müzakerelere Kasım ayı sonu itibariyle dönecek. Açıklamayı İran Nükleer Müzakerecisi Ali Bagheri Kani yaptı

İran, 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmayla ilgili müzakerelere Kasım ayı sonu itibariyle dönecek. Açıklamayı İran Nükleer Müzakerecisi Ali Bagheri Kani yaptı.

Kani, Brüksel’de katıldığı bir toplantının ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ülkesinin nükleer anlaşmayla ilgili müzakerelere dönebileceğini dile getirdi. Kani mesajında “Enrique Mora’yla son derece yapıcı görüşmeler yaptık ve Kasım ayı sonu itibariyle müzakerelere başlamak konusunda mutabık kaldık”ifadelerini kullandı. Kani tam başlangıç tarihinin önümüzdeki hafta ilan edileceğini de belirtti.

Bir önceki ABD Başkanı Donald Trump’ın, ABD’yi anlaşmadan çekmesinin ardından İran da anlaşmaya ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyi bırakmıştı. Nisan ayında İran’la nükleer anlaşmaya geri dönmesi amacıyla yeniden müzakerelere başlanmıştı. Ancak görüşmelere, İran’da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinden buy ana ara verildi.

Viyana’da Nisan ayından buy ana 6 tur görüşme yapıldı ancak Tahran ve Washington şartlar üzerinde net bir uzlaşıya varamadılar. Özellikle İran’ın nükleer programına getirilecek sınırlar ve Washington’un kaldıracağı ambargolar konusunda tıkanma olduğu ifade ediliyor.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Abdullahiyan, son olarak yaptığı bir açıklamada, kendileri için önemli olanın ABD’nin anlaşmaya geri dönmesi değil iran’ın bu müzakerelerde ne elde edeceği olduğunu söyledi.

İran Dışişleri Bakanı açıklamasında bir kez daha ABD’den İran’ın dondurulan finansal varlıklarının serbest bırakılması çağrısında bulundu. Abdullahiyan, ABD Başkanı Biden’ın iyi niyetini göstermek istiyorsa İran’ın 10 milyar dolarlık varlığını serbest bırakmasının olumlu bir adım olacağını söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sular çekildi, ortaya çıkan görüntü kahretti! Telef oldularSular çekildi, ortaya çıkan görüntü kahretti! Telef oldular
Anlamlı hediyelerin yeni trendi!Anlamlı hediyelerin yeni trendi!
Fransa'daki hastanelerde yatakların yüzde 20'si kaldırıldı! Fransa'daki hastanelerde yatakların yüzde 20'si kaldırıldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Faciadan 132 saat sonra kurtarılmıştı! Muhammet'ten acı haber

Faciadan 132 saat sonra kurtarılmıştı! Muhammet'ten acı haber

Şöhreti geride bırakıp Amerika'ya gitmişti! Bir hayalini daha gerçekleştirdi

Şöhreti geride bırakıp Amerika'ya gitmişti! Bir hayalini daha gerçekleştirdi

Millet İttifakı'na şartlı destek: Eğer oyun bozanlık yapılırsa...

Millet İttifakı'na şartlı destek: Eğer oyun bozanlık yapılırsa...

Yabancı uyrukluların 'muz provokasyonu' için harekete geçildi

Yabancı uyrukluların 'muz provokasyonu' için harekete geçildi

Ülkede skandal! Görevine son verildi

Ülkede skandal! Görevine son verildi

Erdoğan imzaladı! 31 Aralık'a kadar ücretsiz olacak

Erdoğan imzaladı! 31 Aralık'a kadar ücretsiz olacak

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

"İnşallah sayın cumhurbaşkanımız kızmaz" diyerek anlattı

"İnşallah sayın cumhurbaşkanımız kızmaz" diyerek anlattı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Şehitlere büyük saygısızlık! Uygunsuz görüntüler tepki çekti

Şehitlere büyük saygısızlık! Uygunsuz görüntüler tepki çekti

32 ile 'PKK' genelgesi! Tek tek uyarılacaklar

32 ile 'PKK' genelgesi! Tek tek uyarılacaklar

Adnan Oktar cezaevinde imaj değiştirdi! İşte yeni görüntüsü

Adnan Oktar cezaevinde imaj değiştirdi! İşte yeni görüntüsü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.