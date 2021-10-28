İran Nükleer Müzakerelere Dönüyor

İran, 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmayla ilgili müzakerelere Kasım ayı sonu itibariyle dönecek. Açıklamayı İran Nükleer Müzakerecisi Ali Bagheri Kani yaptı.

Kani, Brüksel’de katıldığı bir toplantının ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ülkesinin nükleer anlaşmayla ilgili müzakerelere dönebileceğini dile getirdi. Kani mesajında “Enrique Mora’yla son derece yapıcı görüşmeler yaptık ve Kasım ayı sonu itibariyle müzakerelere başlamak konusunda mutabık kaldık”ifadelerini kullandı. Kani tam başlangıç tarihinin önümüzdeki hafta ilan edileceğini de belirtti.

Bir önceki ABD Başkanı Donald Trump’ın, ABD’yi anlaşmadan çekmesinin ardından İran da anlaşmaya ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyi bırakmıştı. Nisan ayında İran’la nükleer anlaşmaya geri dönmesi amacıyla yeniden müzakerelere başlanmıştı. Ancak görüşmelere, İran’da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinden buy ana ara verildi.

Viyana’da Nisan ayından buy ana 6 tur görüşme yapıldı ancak Tahran ve Washington şartlar üzerinde net bir uzlaşıya varamadılar. Özellikle İran’ın nükleer programına getirilecek sınırlar ve Washington’un kaldıracağı ambargolar konusunda tıkanma olduğu ifade ediliyor.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Abdullahiyan, son olarak yaptığı bir açıklamada, kendileri için önemli olanın ABD’nin anlaşmaya geri dönmesi değil iran’ın bu müzakerelerde ne elde edeceği olduğunu söyledi.

İran Dışişleri Bakanı açıklamasında bir kez daha ABD’den İran’ın dondurulan finansal varlıklarının serbest bırakılması çağrısında bulundu. Abdullahiyan, ABD Başkanı Biden’ın iyi niyetini göstermek istiyorsa İran’ın 10 milyar dolarlık varlığını serbest bırakmasının olumlu bir adım olacağını söyledi.

