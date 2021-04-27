"İran Nükleer Müzakerelerinde Süreç Hızlandırılıyor"

Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Görüşmeler, tarafların anlaşmanın orijinal halinin bütünüyle yeniden yürürlüğe koyulması hususunda ortak bir amaç güttüğünü ortaya koydu” diyen Rus elçi Ulyanov ayrıca, “Sürecin hızlandırılmasına karar verildi” ifadelerini kullandı.

Diğer taraftan, İran hükümetinin sözcüsü Ali Rabii ise bugün yaptığı açıklamada, Amerika ile İran arasında yeni bir mahkum takası daha yapılabileceğini, “Mahkum takası fikri her zaman gündemde” ifadeleriyle dile getirdi. Rabii, mahkumların serbest bırakılması talebinin “insani kaygılara” dayandığına da vurgu yaptı.

Amerika’da şu an cezaevinde bulunanların isimlerini güvenlik açısından açıklamayan Rabii, bu kişilerin sayısıyla ilgili bilgi de paylaşmadı ancak “İran’daki Amerikalı tutsakların sayısından daha fazla” olduğunun altını çizdi.

2019 yılında, Princeton Üniversitesi’nden Çin kökenli bir Amerikalı akademisyenin İran’da casusluk suçlamasıyla 3 yıl cezaevinde tutulmasının ardından serbest bırakıldığında, iki ülke arasında yapılan mahkum takasında İranlı yetkililer Amerika’da yaklaşık 20 İranlı mahkumun olduğunu ileri sürmüştü.

Washington ile Tahran arasında mahkum takasları, uzun süredir çeşitli konularda uzlaşmazlık içinde olan iki ülkenin ilişkileri açısından diplomatik bir ilerleme olarak yorumlanırkan, İran daha önce de bu alternatifi gündeme getirdi.