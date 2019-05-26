İran: Nükleer programımızı referanduma götürebiliriz

Irak'tan İran'a destek mesajı gelirken, Tahran'dan "ABD ordusu hiç bu kadar zayıf olmamıştı" açıklaması geldi.İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesinin nükleer programına ilişkin referandum düzenleyebileceklerini söyledi.

Pazar günü İran basınına yansıyan haberlere göre, Ruhani sözkonusu öneriyi Cumartesi akşamı ülkenin önde gelen medya kuruluşlarının editörleriyle bir araya geldiği buluşmada yaptı. Ruhani, daha önce üst düzey nükleer müzakereci olarak görev yaptığı 2004 yılında, ruhani lider Ayetullah Ali Hamaney'e aynı öneride bulunduğunu aktardı. Hamaney'in o dönemde fikri desteklediğini belirten Ruhani, buna rağmen bir referandum düzenlenmediğini ancak bunun "her zaman çözüm olabileceğini" söyledi.

Hamaney geçen hafta, Ruhani ve Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'i, nükleer anlaşmaya ilişkin emirlerini yerine getirmekte başarısız olmakla suçlamıştı. Hamaney, "bunca belirsizliğin ve yapısal zayıflığın" İran'a zarar verebileceğini söylemişti.

Olası bir referandum, İran hükümeti uranyum zenginleştirme faaliyetlerini artırmayı seçtiği takdirde, bu karara siyasi bir taban sağlayacak. 2015 yılında varılan Kapsamlı Ortak Eylem Planı (JCPOA) kapsamında, İran'ın bu faaliyetlerinin sınırlandırılmasında mutabık kalınmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, 2018 yılında anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmiş ve İran'a yönelik yaptırımları yeniden yürürlüğe sokmuştu. Trump, anlaşmanın İran'ın nükleer silah geliştirme kabiliyetini frenlemede başarısız olduğunu savunmuştu.