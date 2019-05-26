HABER

İran: Nükleer programımızı referanduma götürebiliriz

26.05.2019 12:34 | Son Güncelleme

İran lideri Ruhani, ülkenin nükleer programına ilişkin referanduma gitme ihtimalini gündeme getirdi.

Irak'tan İran'a destek mesajı gelirken, Tahran'dan "ABD ordusu hiç bu kadar zayıf olmamıştı" açıklaması geldi.İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesinin nükleer programına ilişkin referandum düzenleyebileceklerini söyledi.

Pazar günü İran basınına yansıyan haberlere göre, Ruhani sözkonusu öneriyi Cumartesi akşamı ülkenin önde gelen medya kuruluşlarının editörleriyle bir araya geldiği buluşmada yaptı. Ruhani, daha önce üst düzey nükleer müzakereci olarak görev yaptığı 2004 yılında, ruhani lider Ayetullah Ali Hamaney'e aynı öneride bulunduğunu aktardı. Hamaney'in o dönemde fikri desteklediğini belirten Ruhani, buna rağmen bir referandum düzenlenmediğini ancak bunun "her zaman çözüm olabileceğini" söyledi.

Hamaney geçen hafta, Ruhani ve Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'i, nükleer anlaşmaya ilişkin emirlerini yerine getirmekte başarısız olmakla suçlamıştı. Hamaney, "bunca belirsizliğin ve yapısal zayıflığın" İran'a zarar verebileceğini söylemişti.

Olası bir referandum, İran hükümeti uranyum zenginleştirme faaliyetlerini artırmayı seçtiği takdirde, bu karara siyasi bir taban sağlayacak. 2015 yılında varılan Kapsamlı Ortak Eylem Planı (JCPOA) kapsamında, İran'ın bu faaliyetlerinin sınırlandırılmasında mutabık kalınmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, 2018 yılında anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmiş ve İran'a yönelik yaptırımları yeniden yürürlüğe sokmuştu. Trump, anlaşmanın İran'ın nükleer silah geliştirme kabiliyetini frenlemede başarısız olduğunu savunmuştu.

Irak: İran ile ABD arasında aracı oluruz

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, herhangi bir askeri veya ekonomik saldırganlık karşısında kendilerini güçlü bir biçimde savunacaklarını söyledi.

Pazar günü Iraklı mevkidaşı Muhammed El Hakim ile Bağdat'ta düzenledikleri basın toplantısında açıklamalarda bulunan Zarif, Avrupa devletlerine nükleer anlaşmanın korunması için daha fazla çaba sarfetmeleri çağrısında bulundu.

Irak'ın İran'ın yanında olduğunu kaydeden El Hakim ise, komşuları ile ABD arasında aracı rolü üstlenmeye hazır olduklarını dile getirdi. Washington'ın uyguladığı yaptırımlara atıfta bulunan Bakan, "ekonomik blokajın" çözüm getireceğine inanmadıklarını kaydetti.

"Hiç bu kadar zayıf olmamışlardı"

İran Devrim Muhafızları'nın Komutan Yardımcısı Ali Fadavi ise, ABD ordusunun bugünkü durumunun "tarihteki en zayıf hali" olduğunu söyledi.

Fars haber ajansının aktardığına göre Amiral Fadavi, "Amerikalılar 1833 yılından beri bu bölgedeler ve tarih boyunca Batı Asya'daki en zayıf hallerini bugün yaşamaktalar" açıklamasında bulundu.

Son haftalarda Washington ile Tahran arasında gerginlik, ABD'nin bölgede uçak taşıyıcı ve B-52 bombardıman uçağı konuşlandırma kararının ardından tırmanmıştı. Bunun yanı sıra ABD, Ortadoğu'ya 900 ek asker göndermeyi planlıyor. Ülkenin şu anda bölgede 600 askeri bulunuyor.

AP,Reuters/BÜ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

Mersin'de şoke eden olay! 6 kişiyi hamile bırakma vaadiyle kandırıp... Mersin'de şoke eden olay! 6 kişiyi hamile bırakma vaadiyle kandırıp...
Bremenliler eyalet seçimleri için sandığa gidiyorBremenliler eyalet seçimleri için sandığa gidiyor
Peru'da 8 büyüklüğünde depremPeru'da 8 büyüklüğünde deprem
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Peru'da 8 büyüklüğünde deprem

Peru'da 8 büyüklüğünde deprem

Korkunç olay! Ayakları kopmuş halde bulundu!

Korkunç olay! Ayakları kopmuş halde bulundu!

Boşanma iddiaları gündemdeyken şaşırtan paylaşım

Boşanma iddiaları gündemdeyken şaşırtan paylaşım

Bakan detayları açıkladı! 28 Mayıs'ta hizmete giriyor

Bakan detayları açıkladı! 28 Mayıs'ta hizmete giriyor

Soylu: Allah muhafaza, uzun menzilli füzeyle saldırabilirler

Soylu: Allah muhafaza, uzun menzilli füzeyle saldırabilirler

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Skandal tasarı kabul edildi: Türkiye çıkarılsın!

Skandal tasarı kabul edildi: Türkiye çıkarılsın!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trump, Twitter'dan ateş püskürdü: İran savaşmak istiyorsa...

Trump, Twitter'dan ateş püskürdü: İran savaşmak istiyorsa...

ABD'den skandal hamle! Önce kınama sonrasında tehdit!

ABD'den skandal hamle! Önce kınama sonrasında tehdit!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Finlandiya'da skandal olay! Kuran-ı Kerim'i yırtıp yere attı

Finlandiya'da skandal olay! Kuran-ı Kerim'i yırtıp yere attı

Esed rejimi İdlib'de yine sivilleri vurdu! 6 ölü

Kötü haberler gelmeye devam ediyor!

Son dakika! Peru'da 8 büyüklüğünde deprem

Peru'da 8 büyüklüğünde deprem

İran'dan ABD açıklaması: Tansiyonu artırabilir

Tansiyon yükseliyor! 'İstikrara tehdittir'

İran'dan ABD'ye mesaj: İran ile yapılacak bir savaşın kazananı olmayacak ancak kaybedeni çok olacak

'İran ile yapılacak savaşın kazananı olmayacak'

Son dakika İran’dan ABD’ye tehdit: Gemilerinizi batırırız

İran’dan ABD’ye tehdit: Gemilerinizi batırırız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.