İran nükleer programıyla ilgili denetimleri sınırlandırıyor

İran, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) denetçileri ile iş birliğini sınırlandırma kararı aldı.

UAEK bugün yaptığı açıklamayla, İran'ın 23 Şubat itibariyle, nükleer anlaşma olarak bilinen Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) kapsamındaki "gönüllü şeffaflık önlemlerini” uygulamayacağı yönünde bildirimde bulunduğunu duyurdu.

Kurum, İran'ın ayrıca Ek Protokol olarak adlandırılan, UAEK denetçilerinin önceden planlanmamış, ani denetimlerine imkan tanıyan düzenlemeleri de uygulamayacağını ilettiğini bildirdi.

Açıklamada, UAEK Başkanı Rafael Grossi'nin, "taraflar için kabul edilebilir bir çözüm bulunması hedefiyle İran'a seyahat etmeyi önerdiği” kaydedildi.

Biden yönetimi ile gerilim tırmanıyor

Tahran yönetimi, dün yaptığı açıklamada ay sonuna kadar ABD ile nükleer gerilimin aşılmasına dönük bir uzlaşının sağlanamaması halinde UAEK'nın denetim faaliyetlerini sınırlandırılacağını duyurmuştu.

ABD'de yeni göreve başlayan Biden yönetimi, İran ile nükleer anlaşmaya yeniden taraf olmak istediklerini ilan etmiş ancak bunun için Tahran yönetimi'nin "güven artırıcı adımlar atmasını” şart koşmuştu.