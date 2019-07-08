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İran: ‘Nükleer Santrifüjleri Yeniden Çalıştırabiliriz’

08.07.2019 15:57 | Son Güncelleme

İran, 2015 nükleer anlaşmasının taahhütlerini azaltacak son adım olarak devre dışı bırakılan santrifüjleri yeniden başlatarak, uranyum zenginleştirme oranını yüzde 20'ye çıkartabileceğini açıkladı

İran: ‘Nükleer Santrifüjleri Yeniden Çalıştırabiliriz’

İran, 2015 nükleer anlaşmasının taahhütlerini azaltacak son adım olarak devre dışı bırakılan santrifüjleri yeniden başlatarak, uranyum zenginleştirme oranını yüzde 20'ye çıkartabileceğini açıkladı.

İran Nükleer Enerji Kurumu sözcüsü Behruz Kamalvindi, İran’ın yüzde 3,67 oranını aşarak yüzde 4,5 oranında uranyum zenginleştirmeye başladığını doğruladı. Kamalvindi, yetkililerin uranyum zenginleştirmede kullanılan santrifüjlerin sayısını arttırmayı ve zenginleştirme oranını yüzde 20’ye kadar çıkarmayı görüştüğünü de bildirdi.

İranlı sözcü, ‘’Yüzde 20 seçeneği masada. Yerine göre daha yüksek seçenekler de mevcut. IR-1 ve IR-2M santrifüjlerini de yeniden başlatabiliriz’’ dedi. Uranyum saflaştırma işlemlerinde kullanılan IR-2M santrifüjlerinin durdurulması, İran nükleer anlaşmasının en temel başarılarından biriydi. İran’ın anlaşmadan önce Natanz nükleer tesisinde bin adet IR-2M santrifüjü bulunuyordu. Anlaşmaya göre İran’ın mekanik testler için en fazla ikisini çalıştırma hakkı vardı.

Uranyumu yüzde 20 saflıkla zenginleştirmek, çok ciddi bir adım zira anlaşmaya imza atmadan önce de İran’ın vardığı seviye buydu. Bu oran, nükleer bomba yapmak için yüzde 90 saflıkta parçalanabilir uranyuma ulaşmak için önemli bir aşama.

Kamalvindi, İran’ın yüksek derecede ne kadar uranyum saflaştırabileceğini ya da kaç santrifüjü devreye sokabileceğini belirtmedi. Sözcü, IR-8 gibi en gelişmiş santrifüjlerinden de bahsetmedi. Ancak İran’ın bu tehditlerinin belirsizliği, anlaşmanın tamamen ihlal edilebileceği endişelerini de arttırıyor.

Yaptırımların etkisi

Tahran ile Batı arasındaki karşılıklı restleşmeler ise İran halkını endişelendiriyor. İranlılar ülkelerinin uzun vadede sürekli kriz halinde kalmasından yorgun düşmüş durumda.

ABD yaptırımları nedeniyle en temel malların fiyatları fırlamış durumda. Gençler arasında işsizlik yaygın. Riyalde yüzde 60’ın üzerindeki devalüasyon nedeniyle hammadde yokluğu çeken birçok küçük çaplı fabrika kapandı.

Geçen Nisan ayında Uluslararası Para Fonu IMF, İran ekonomisinin üst üste ikinci yılda da küçüleceğini ve enflasyonun yüzde 40’ı görebileceğini öngörmüştü.

Haber ajansı Reuters’ın konuştuğu İranlılar, özellikle yaptırımların hayatı zorlaştırdığını ve İran’ın nükleer programının kendilerine pahalıya patladığını söylüyor. Ancak ne olursa olsun ülkelerine saldırılmasına da karşılar.

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