İran: ‘Nükleer Santrifüjleri Yeniden Çalıştırabiliriz’

İran, 2015 nükleer anlaşmasının taahhütlerini azaltacak son adım olarak devre dışı bırakılan santrifüjleri yeniden başlatarak, uranyum zenginleştirme oranını yüzde 20'ye çıkartabileceğini açıkladı.

İran Nükleer Enerji Kurumu sözcüsü Behruz Kamalvindi, İran’ın yüzde 3,67 oranını aşarak yüzde 4,5 oranında uranyum zenginleştirmeye başladığını doğruladı. Kamalvindi, yetkililerin uranyum zenginleştirmede kullanılan santrifüjlerin sayısını arttırmayı ve zenginleştirme oranını yüzde 20’ye kadar çıkarmayı görüştüğünü de bildirdi.

İranlı sözcü, ‘’Yüzde 20 seçeneği masada. Yerine göre daha yüksek seçenekler de mevcut. IR-1 ve IR-2M santrifüjlerini de yeniden başlatabiliriz’’ dedi. Uranyum saflaştırma işlemlerinde kullanılan IR-2M santrifüjlerinin durdurulması, İran nükleer anlaşmasının en temel başarılarından biriydi. İran’ın anlaşmadan önce Natanz nükleer tesisinde bin adet IR-2M santrifüjü bulunuyordu. Anlaşmaya göre İran’ın mekanik testler için en fazla ikisini çalıştırma hakkı vardı.

Uranyumu yüzde 20 saflıkla zenginleştirmek, çok ciddi bir adım zira anlaşmaya imza atmadan önce de İran’ın vardığı seviye buydu. Bu oran, nükleer bomba yapmak için yüzde 90 saflıkta parçalanabilir uranyuma ulaşmak için önemli bir aşama.