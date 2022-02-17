"İran Nükleer Silah Değil Nükleer Enerji Peşinde"

İran’ın nükleer programının kısıtlanması amaçlı 2015 yılında imzalanan anlaşma yeniden canlandırılmaya çalışılırken İran Dini Lideri Hamaney’den, ülkenin nükleer programına ilişkin bir açıklama geldi.

Hamaney, İran’ın nükleer enerji kullanımının ülkenin bağımsızlığıyla ilgili ilişkili olduğunu söyledi ve “İran’ nükleer silah değil nükleer enerji üretme hedefinde” dedi.

İran’ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, devlet televizyonundan halka seslendi. Hamaney konuşmasında “Er ya da geç barış içerisinde bir nükleer enerjiye ihtiyaç duyacağız. Eğer bunun peşinden gitmezsek bağımsızlığımız bundan zarar görecek” dedi.

Hamaney ayrıca İran’ın hiçbir zaman nükleer bir silah üretmenin peşinde olmadığını bunun İran’ın düşmanları tarafından çıkarılmış bir iddia olduğunu belirtti.

İran, ABD ve batılı ülkeler arasında İran'ın 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmaya dönmesi konusunda görüşmeler devam ediyor. İran, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın, ABD’yi nükleer anlaşmadan çekmesinden bu yana anlaşmaya dair yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmiyor. İran anlaşma için öncelikli olarak kendisine uygulanan ambargoların kaldırılmasını istiyor.

