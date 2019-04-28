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İran ‘Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması’ndan çıkabilir

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.04.2019 11:46 | Son Güncelleme

ABD basınına konuşan İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif, İran’ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması’ndan (NPT) çıkabileceğini açıkladı.Temaslarda bulunmak üzere ABD’de bulunan İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif, Trump’a yakınlığıyla bilinen bir basın kuruluşuna konuştu.

ABD basınına konuşan İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif, İran’ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması’ndan (NPT) çıkabileceğini açıkladı.
Temaslarda bulunmak üzere ABD’de bulunan İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif, Trump’a yakınlığıyla bilinen bir basın kuruluşuna konuştu. Zarif yaptığı açıklamada İran’ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması’ndan (NPT) çıkabileceğini belirterek yakın zamanda Rusya ve Kuzey Kore’yi ziyaret edeceğini açıkladı.
Zarif, ”İran İslam Cumhuriyeti birçok seçeneğe sahip ve hali hazırda yetkili organlar tüm seçenekleri değerlendirmekteler. Bunlardan bir tanesi de NPT’den ayrılma seçeneğidir” dedi.
Trump’a yakınlığıyla bilinen bir kanala açıklama yapmasının sebebini de belirten Zarif, Trump taraftarı olan ABD vatandaşları ile irtibat kurmak istediğini vurgulayarak, “ABD’nin çıkarları İsrail’in ve bir grup savaş peşinde olan grubun çıkarlarına kurban edilmektedir. Bu gerçeği herkesin bilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

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