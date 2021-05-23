İran Nükleer Tesislerde Denetime Verdiği İzni Sona Erdirdi

İran Parlamento Sözcüsü, devlet televizyonunda yaptığı konuşmada İran’la Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu arasındaki 3 aylık denetim süresinin Cumartesi günü itibariyle dolduğunu söyledi. Sözcü, denetçilerin artık İran’ın nükleer tesislerine erişim hakkı olmadığını belirtti.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Rafael Grossi de bugün(Pazar) düzenlediği basın toplantısında, kurumun İran’la süre uzatımı için görüşmeler yürüttüğünü dile getirdi. Süre uzatımı konusu İran’la 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmaya ilişkin devam eden müzakerelere açısından da önem taşıyor.

Parlamento Sözcüsü Muhammed Bekir Kalibaf, kurumun tesisleri içerisine kurulu kameralardan elde görüntülere de artık erişimi olmayacağını söyledi ancak mevcut kayıtların silinip silinmeyeceğine dair bir detay paylaşmadı.

ABD, Başkan Donald Trump döneminde İran’la imzalanan nükleer anlaşmadan çekilmişti. İran parlamentosu, Biden yönetiminin anlaşmaya geri dönmesi için amacıyla baskı oluşturması için Şubat ayından sonra İran’ın şartlara uyma zorunluluğunu ortadan kaldıracak bir yasayı kabul etmişti.

Parlamento Sözcüsü, İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in de denetimlerin durdurulması kararına destek verdiğini söyledi.

