HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İran Nükleer Tesislerde Denetime Verdiği İzni Sona Erdirdi

İran Nükleer Tesislerde Denetime Verdiği İzni Sona Erdirdi

23.05.2021 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran Parlamento Sözcüsü, devlet televizyonunda yaptığı konuşmada İran’la Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu arasındaki 3 aylık ek gözlem süresinin Cumartesi günü itibariyle dolduğunu söyledi

İran Nükleer Tesislerde Denetime Verdiği İzni Sona Erdirdi

İran Parlamento Sözcüsü, devlet televizyonunda yaptığı konuşmada İran’la Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu arasındaki 3 aylık denetim süresinin Cumartesi günü itibariyle dolduğunu söyledi. Sözcü, denetçilerin artık İran’ın nükleer tesislerine erişim hakkı olmadığını belirtti.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Rafael Grossi de bugün(Pazar) düzenlediği basın toplantısında, kurumun İran’la süre uzatımı için görüşmeler yürüttüğünü dile getirdi. Süre uzatımı konusu İran’la 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmaya ilişkin devam eden müzakerelere açısından da önem taşıyor.

Parlamento Sözcüsü Muhammed Bekir Kalibaf, kurumun tesisleri içerisine kurulu kameralardan elde görüntülere de artık erişimi olmayacağını söyledi ancak mevcut kayıtların silinip silinmeyeceğine dair bir detay paylaşmadı.

ABD, Başkan Donald Trump döneminde İran’la imzalanan nükleer anlaşmadan çekilmişti. İran parlamentosu, Biden yönetiminin anlaşmaya geri dönmesi için amacıyla baskı oluşturması için Şubat ayından sonra İran’ın şartlara uyma zorunluluğunu ortadan kaldıracak bir yasayı kabul etmişti.

Parlamento Sözcüsü, İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in de denetimlerin durdurulması kararına destek verdiğini söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
Diana röportajı 26 yıl sonra istifa getirdiDiana röportajı 26 yıl sonra istifa getirdi
Çıplak fotoğraflı şantaj! Kadın göğüsleri kullanarak...Çıplak fotoğraflı şantaj! Kadın göğüsleri kullanarak...

En Çok Okunan Haberler

Eurovision Şarkı Yarışması'nı İtalya kazandı

Eurovision Şarkı Yarışması'nı İtalya kazandı

Bakan Koca duyurmuştu: Şimdiye kadarki en güzel haber

Bakan Koca duyurmuştu: Şimdiye kadarki en güzel haber

EGM paylaştı! 15 Temmuz öncesi ve sonrası...

EGM paylaştı! 15 Temmuz öncesi ve sonrası...

Dehşete düşüren olay! Kılıçla öldürüldü: Gözlerimin önünde katledildi

Dehşete düşüren olay! Kılıçla öldürüldü: Gözlerimin önünde katledildi

Bikinisini giyip sevgilisine poz verdi

Bikinisini giyip sevgilisine poz verdi

Meteoroloji'den çok sayıda il için turuncu uyarı! Şiddetli olacak

Meteoroloji'den çok sayıda il için turuncu uyarı! Şiddetli olacak

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

21 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

21 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Erdoğan'dan dikkat çeken 'aşı pasaportu' mesajı

Erdoğan'dan dikkat çeken 'aşı pasaportu' mesajı

Genç kızı gözaltına alan polis hakkında 'sarkıntılık' kararı

Genç kızı gözaltına alan polis hakkında 'sarkıntılık' kararı

İğrenç olay! 14 yaşındaki çocuğu istismar etti

İğrenç olay! 14 yaşındaki çocuğu istismar etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.