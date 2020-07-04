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  4. İran: "Nükleer Tesislerimize Yönelik Siber Saldırılara Karşılık Vereceğiz"

İran: "Nükleer Tesislerimize Yönelik Siber Saldırılara Karşılık Vereceğiz"

04.07.2020 13:51 | Son Güncelleme

İran Sivil Savunma Örgütü’nden yapılan açıklamada, ülkenin nükleer tesislerine yönelik yapılacak siber saldırılara karşılık verileceği belirtildi

İran: "Nükleer Tesislerimize Yönelik Siber Saldırılara Karşılık Vereceğiz"

İran Sivil Savunma Örgütü’nden yapılan açıklamada, ülkenin nükleer tesislerine yönelik yapılacak siber saldırılara karşılık verileceği belirtildi. Son olarak Natanz’taki tesiste çıkan yangının siber saldırı sonucu ortaya çıkan sorunlardan kaynaklanmış olabileceği ifade edildi.

Natanz’daki uranium zenginleştirme tesisi Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu tarafından da denetlenen bir tesis.

Yapılan açıklamada yangının başlangıç nedeninin belirlendiği ancak güvenlik gerekçesiyle şu aşamada daha detaylı bilgi paylaşımı yapılmayacağı söylendi.

İsfahan eyaletindeki çöl alanında bulunan Natanz tesisindeki yangın Perşembe günü erken saatlerde yaşanmıştı. Yangının ardından aslen çoğunlu yer altında bulunan tesisin harap olmuş binalarından birinin görüntüsü paylaşılmıştı. Fotoğraf binada bir patlamanın da olmuş olabileceğinin işaretlerini taşıyor olarak yorumlandı.

Sivil Savunma Yöneticisi Gulamreza Celali devlet televizyonuna yaptığı açıklamada “Siber saldırılara karşılık vermek ülkenin güvenliğinin bir parçasıdır. Eğer bir ülkeni bize karşı bir siber saldırıya karıştığı tespit edilirse buna karşılık vereceğiz” dedi.

Reuters Haber Ajansı’na konuian ve ismini açıklamayan 3 İranlı yetkili de yangının siber bir saldırı kaynak olduğuna inandıklarını söyledi ancak detay ya da bir kanıt göstermedi.

Yetkililerden biri siber saldırının santrifüj montaj binasını hedef aldığını söyledi ve buradaki hassas uranyum zenginleştirme cihazlarını etkilediğini öne sürdü.

2010 yılında Stuxnet adlı bilgisayar virüsünün Natanz’daki bilgisayar sistemlerine saldırıda kullandıldığı tespit edilmişti. Söz konusu virüsün Amerika ve İsrail tarafından geliştirildiği öne sürülmüştü.

İranlı yetkililer son olayın ardından da yine İsrail’in olmasından şüphelendiklerini dile getiriyorlar ancak bu konuda bir kanıt ortaya bir kanıt koymuş değiller.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’ndan yapılan açıklamada da yangının olduğu alanda nükleer bir madde bulunmadığının bilindiği ifade edildi.

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