İran: “Olası askeri saldırı sonuçlarından ABD sorumlu”

İran, İsviçre Büyükelçisi aracılığıyla ABD’ye gönderdiği mesajında herhangi bir askeri saldırının sonuçlarından ABD’nin sorumlu olduğunu ifade etti.

İran İsviçre Büyükelçisini Dışişlerine çağırdı ve İsviçre Büyükelçiliğindeki ABD Çıkarlarını Koruma Ofisine nota verdi. Notada ABD’ye ait İHA’nın İran hava sahasını ihlal ettiği ve bu nedenle düşürüldüğü ifade edildi. İran, ABD’ye İsviçre Büyükelçisi aracılığıyla mesaj gönderdi. Mesajda, İran’a karşı olası herhangi bir askeri harekatın sonuçlarının sorumlusunun Washington olacağı ifade edildi.

ABD ve İran arasında normal diplomatik ilişki bulunmaması nedeniyle Tahran’da bulunan İsviçre Büyükelçisi ABD’nin İran’daki çıkarlarını temsil ediyor.

