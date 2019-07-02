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İran OPEC'in petrol üretimini kısma kararından muaf tutuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 10:03 | Son Güncelleme

İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene: "İran daha önce olduğu gibi petrol üretimi kısıntısından muaf tutuldu"

ABD yaptırımları nedeniyle petrol üretimi ve ihracatında büyük düşüş yaşayan İran, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) petrol üretiminin kısıtlanması kararından muaf tutuldu.

İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen 176. OPEC Olağan Toplantısı sonrası İran medyasına konuştu.

Toplantıda İran'ın taleplerinin karşılandığını dile getiren Zengene, "İran daha önce olduğu gibi petrol üretimi kısıntısından muaf tutuldu." dedi.

Venezuela Petrol Bakanı ve OPEC Konferansı Başkanı Manuel Quevedo, dün toplantı sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında, geçen yıl aralık ayında alınan OPEC ve OPEC dışı bazı ülkelerin günlük petrol üretimini azaltma kararının 9 ay daha uzatıldığını duyurmuştu.

Quevedo, "(Petrol üretimini azaltma kararını) 9 ay uzatma kararı aldığımızı memnuniyetle açıklamak isterim." ifadesini kullanmıştı.

Buna göre günlük 1,2 milyon varillik üretim kesintisi öngörülüyor.

ABD yönetimi, geçen yıl mayıs ayında nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilerek, İran'a yönelik yaptırımları yeniden uygulamaya koymuştu.

OPEC verilerine göre, İran'ın geçen yıl mayıs ayındaki ham petrol üretimi günlük 3 milyon 829 bin varilken bu yıl mayıs ayına gelindiğinde bu rakam 2 milyon 370 bin varile geriledi.

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İRAN İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene opec

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