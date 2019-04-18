"İran Ordu Günü" resepsiyonu

İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand, ABD'nin İran Devrim Muhafızlarını terör örgütü ilan etmesine ilişkin, "Bu karar, Allah'a şükür aralarında Türkiye'nin de olduğu çok sayıda Birleşmiş Milletler (BM) üyesi tarafından reddedildi." dedi.

"İran Ordu Günü", Ankara'daki bir otelde düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programa, İran'ın Ankara Büyükelçisi Farazmand, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, diplomatik misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Resepsiyonda konuşan Büyükelçi Farazmand, ABD'nin İran ordusunun bir bölümü olan Devrim Muhafızlarını terörist örgütler listesine aldığını anımsatarak, "Bu karar, Allah'a şükür aralarında Türkiye'nin de olduğu çok sayıda BM üyesi tarafından reddedildi." şeklinde konuştu.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in, Ankara'da dün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldiğine dikkati çeken Farazmand, "Türk yetkililer, ABD'nin İran'ın resmi ordusuna yönelik attığı bu adıma karşı olduğunu açıkça duyurdu." ifadesini kullandı.

Farazmand, Washington'ın Devrim Muhafızlarını terör örgütleri listesine almasını, İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma ve Golan Tepelerini İsrail toprağı olarak tanıma kararlarıyla aynı gördüklerini söyledi.

