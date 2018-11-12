İran: Ordu Petrol Tankerlerimizi Koruyacak

İran Ordusu, ülkenin denizlerdeki petrol tankerlerine herhangi bir tehlikeye karşı koruma sağlanacağını söyledi. Amerika yönetimiyse bir uyarıda bulunarak İran tankerlerinin limanlara yanaşmasına izin verilmemesi uyarısında bulundu.

İran’ın yarı resmi haber ajansı’nın ISNA’nın haberine göre Silahlı Kuvvetler Komutan Yardımcısı Amiral Mahmud Musavi yaptığı açıklamada, “İran silahlı güçleri, petrol tankerleri filomuzu herhangi bir tehdite karşı korumaya hazırdır. Böylece onlar denizlerde yollarına devam edebileceklerdir” dedi.

Amerika yönetimi, Başkan Donald Trump’ın Amerika’yı nükleer anlaşmadan çekmesinin ardından geçen hafta itibariyle, İran’a yeniden ambargolar uygulamaya başladı.

Amerika’nın Özel Temsilcisi Brian Hook, “Süveyş Kanalı’ndan Malacca Boğazı’na kadar denizlerdeki İran petrol tankerleri konusunda bir sorumluluk söz konusu. Sadece kendilerine yönelik sigortaları bulunan İran tankerlerinin limanlara yanaşması ya da kanallardan geçmesine izin verilmesi ciddi bir risk oluşturuyor” dedi.