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İran: Ordu Petrol Tankerlerimizi Koruyacak

12.11.2018 12:46 | Son Güncelleme

İran Ordusu'ndan yapılan açıklamada herhangi bir tehdite karşı silahlı kuvvetlerin İran petrol tankerlerini koruyacağına vurgu yapıldı

İran: Ordu Petrol Tankerlerimizi Koruyacak

İran Ordusu, ülkenin denizlerdeki petrol tankerlerine herhangi bir tehlikeye karşı koruma sağlanacağını söyledi. Amerika yönetimiyse bir uyarıda bulunarak İran tankerlerinin limanlara yanaşmasına izin verilmemesi uyarısında bulundu.

İran’ın yarı resmi haber ajansı’nın ISNA’nın haberine göre Silahlı Kuvvetler Komutan Yardımcısı Amiral Mahmud Musavi yaptığı açıklamada, “İran silahlı güçleri, petrol tankerleri filomuzu herhangi bir tehdite karşı korumaya hazırdır. Böylece onlar denizlerde yollarına devam edebileceklerdir” dedi.

Amerika yönetimi, Başkan Donald Trump’ın Amerika’yı nükleer anlaşmadan çekmesinin ardından geçen hafta itibariyle, İran’a yeniden ambargolar uygulamaya başladı.

Amerika’nın Özel Temsilcisi Brian Hook, “Süveyş Kanalı’ndan Malacca Boğazı’na kadar denizlerdeki İran petrol tankerleri konusunda bir sorumluluk söz konusu. Sadece kendilerine yönelik sigortaları bulunan İran tankerlerinin limanlara yanaşması ya da kanallardan geçmesine izin verilmesi ciddi bir risk oluşturuyor” dedi.

İran medyası Hook’un bu açıklamasının, İran petrollerini taşıyan tankerlere yönelik bir tehdit olarak algılandığını duyurdu.

Musavi, “Taşımacılığa ve uluslararası ticaret yollarına yönelik engellemeler kesinlikle kabul edilemez. Böylesi bir durumda İran silahlı güçleri, geçmiş 40 yılda olduğu gibi bugün de ticari filolarımızı korumaya hazırdır” dedi.

Amerikalı temsilci Hook, İran’ın tankerlerine limanlarını açan ülke ve işletmelerin Amerika tarafından verilecek yaptırım cezalarıyla karşılaşabileceğini söyledi. Hook ayrıca, İran’ın milyonlarca varil ham petrolü Suriye lideri Beşar Esad’a gönderdiğini de belirtti.

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