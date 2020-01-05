İran ordusu ne kadar güçlü?

İngiltere merkezli Uluslararası Stratejik Çalışmalar Enstitüsü'ne İran ordusunda 523 bin aktif personel olduğunu tahmin ediliyor.

Bunların 350 bini ordunun ana gövdesinde, 150 bini Devrim Muhafızları'nda, 20 bini ise Devrim Muhafızları'nın donanma birliklerinde bulunuyor.

Bu sonuncu grubun Hürmüz Boğazı'nda silahlı olarak nöbet tuttuğu ve 2019'daki tanker kaçırma vakalarının arkasında olduğu düşünülüyor.

Devrim Muhafızları, Besiç milis güçlerini de kontrol ediyor.

Gönüllülerden oluşan bu birlikler ülke içindeki isyanları bastırıyor.

Besiç milislerinin de yüz binlerce milisi mobilize etme gücü var.

Devrim Muhafızları 40 yıl önce İslam Devrimi'ni korumak için kuruldu ve o tarihten beri askeri, siyasi ve ekonomik bir güç haline geldi.

Ordudan daha az mensubu bulunsa da İran'daki en etkili askeri güç olarak görülüyor.

YURT DIŞI OPERASYON KAPASİTESİ NASIL?

General Kasım Süleymani'nin yönettiği Kudüs Gücü, ülke dışında operasyonlar yürütüyor. Bu yapı, doğrudan İran Ruhani Lideri Ayetullah Ali Hamaney'e bağlı.

Kudüs Gücü'nün 5 bin kişiden oluştuğu düşünülüyor.