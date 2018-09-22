İran ordusundan Ahvaz saldırısı açıklaması

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, ABD, İsrail ve Suudi Arabistan'ı Ahvaz'daki silahlı saldırıdan sorumlu tutarak, "Bu eylemler cevapsız kalmayacak." dedi.

Şikarçi, 4 saldırganın silahlarını birkaç gün önce Basra Körfezindeki ülkelerden aldığını ve törenlerin yapıldığı alana sakladıklarını açıkladı.

Saldırıyı gerçekleştiren grubun ABD ve İsrail ile bağlantılı olduğunu savunan Şikarçi, "Grup, Körfez'deki devletlerin de askeri ve maddi desteği ve korumasıyla saldırıyı gerçekleştirdi." ifadelerini kullandı.

"Bu grupların ve ülkelerin bu eylemleri cevapsız kalmayacak." diyen Şikarçi, "ABD, İsrail ve Suudi Arabistan sürekli bize karşı meydanda. O yüzden bu tür olaylar çok normaldir." değerlendirmesinde bulundu.

İran devlet televizyonuna konuşan Şikarçi, 4 saldırgandan 3'ünün olay yerinde birinin de hastanede öldüğünü açıkladı.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de ülkenin güneybatısında yer alan Ahvaz kentindeki askeri geçit törenine düzenlenen saldırıdan ABD ve terörün bölgesel destekçilerinin sorumlu olduğunu belirtmişti.

Bu sabah İran-Irak savaşının yıl dönümü nedeniyle Huzistan eyaletinin Ahvaz kentindeki askeri törene düzenlenen silahlı saldırıda 24 kişinin öldüğü 53 kişinin de yaralandığı açıklanmıştı.

