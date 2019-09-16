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İran ortak doğal gaz sahasında Katar'dan fazla gaz çıkaracak

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 18:45 | Son Güncelleme

İran ortak doğal gaz sahasında Katar'dan fazla gaz çıkaracak

İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, ortak Güney Pars Doğal Gaz Sahası'nda ilk defa Katar'dan fazla doğal gaz çıkaracaklarını ve günlük üretimin 790 milyon metreküpe çıkacağını söyledi.

Başkent Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri başkanlığında yapılan Direniş Ekonomisi Komutanlığı Merkezi Toplantısı'na katılan Zengene, burada Petrol Bakanlığının çalışmalarıyla ilgili rapor sundu.

Zengene, dünyanın en büyük doğal gaz sahası olarak bilinen, Katar ile ortak Güney Pars Doğal Gaz Sahası'nda İran'ın ilk defa Katar'dan daha fazla gaz çıkaracağını belirtti.

Yapılan yeni bölümlerin tamamlanmasıyla İran'ın Güney Pars'ta günlük doğal gaz üretiminin yaklaşık 790 milyon metreküpe çıkacağını aktaran Zengene, Katar'ın buradan çıkardığı doğal gaz miktarının ise 620 milyon metreküp olduğunu ifade etti.

ABD yaptırımlarının İran'ın petrol üretimini durduramayacağını savunan Zengene, ülkesinin 2019'un nisan ile mayıs aylarında günlük 63 milyon metreküp doğal gaz ihraç ettiğini, bunun 38 milyonunun da Irak'a yapıldığını kaydetti.

- Güney Pars Doğal Gaz Sahası

Basra Körfezi'nde bulunan ve İran ile Katar arasında paylaşılan 9 bin 700 kilometrekarelik Güney Pars Doğal Gaz Sahası, İran'ın gaz rezervlerinin yaklaşık yüzde 40'ını oluşturuyor.

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) verilerine göre, 14 trilyon metreküp gaz ve 18 milyar varil gaz kondensatı rezervlerine sahip olduğu tahmin edilen Güney Pars Doğalgaz Sahası, dünyada bilinen doğal gaz rezervlerinin de yüzde 8'ini barındırıyor.

İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, 6 Şubat'ta devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Güney Pars'ta günlük 610 milyon metreküp gaz elde edildiğini duyurmuştu.

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları nedeniyle Fransa'nın enerji şirketi Total Güney Pars'taki yatırımlarını çekerek üstlendiği projeleri Çin Ulusal Petrol Şirketi'ne (CNPC) devretmişti. CNPC'nin de yaptırımlar nedeniyle Güney Pars'taki yatırımlarını askıya aldığı belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN Zengene

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