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İran, Pakistan büyükelçisini bakanlığa çağırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2019 14:05 | Son Güncelleme

Pakistan'ın Tahran Büyükelçisi Refet Mesud, Sistan-Beluçistan eyaletindeki 27 askerin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla ilgili olarak İran Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

İSTANBUL (AA) - İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Sistan-Belucistan eyaletine bağlı Zahidan kırsalında 27 askerin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin olarak Pakistan'ın Tahran Büyükelçisi Refet Mesud'un bakanlığa çağrıldığını belirtti.

Kasımi yaptığı yazılı açıklamada, "Pakistan içerisinden İran'a yönelik terör saldırılarında son dönemde artış gözlenmektedir. İran, Pakistan hükümeti ve ordusundan topraklarındaki terör gruplarına karşı kararlılıkla mücadele etmelerini beklemektedir." ifadelerini kullandı.

Kasımi, Pakistan hükümetinden teröristlerin ivedilikle yakalanmasının talep edildiğini de kaydetti.

İran'ın güneydoğusunda yer alan Sistan ve Belucistan eyaletine bağlı Zahidan kentinde çarşamba günü bomba yüklü araçla Devrim Muhafızları Ordusu mensuplarına yönelik gerçekleştirilen intihar saldırısında, 27 asker hayatını kaybetmişti.

Saldırıyı bölgede faaliyet gösteren Ceyşu'l Adl isimli örgüt üstlenmişti.

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