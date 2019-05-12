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İran-Pakistan sınırında 2,6 ton uyuşturucu ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 12:32 | Son Güncelleme

İran-Pakistan sınırında 2,6 ton uyuşturucu ele geçirildi

İran'ın güneydoğusundaki Pakistan sınırında yer alan Sistan-Beluçistan eyaletinde 2,6 ton uyuşturucu ele geçirildi.

Sistan-Beluçistan eyaleti Emniyet Müdürü Muhammed Kanberi, İran devlet medyasında yer alan açıklamasında, dün akşam Seravan ilçesinde düzenledikleri operasyonda 2 ton 605 kilogram uyuşturucu ele geçirdiklerini söyledi.

Kanberi, uyuşturucu çetesi üyelerinin güvenlik güçleri ile çatışmaya kalkıştıklarını ancak kısa sürede yakalandıklarını belirtti.

Afganistan ve Pakistan'dan sınırı geçen uyuşturucu kaçakçılarıyla İran güvenlik güçleri arasında sık sık çatışmalar yaşanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN Pakistan uyuşturucu

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