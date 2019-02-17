İran Pakistan'dan cevap bekliyor

İran Meclis Başkanı Ali Laricani, Sistan ve Belucistan eyaletinde Devrim Muhafızları Ordusu mensuplarını hedef alan terör saldırısıyla ilgili Pakistan'ın bazı sorulara cevap vermesi gerektiğini söyledi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı İSNA'nın haberine göre, İran Meclisinde terör saldırısının faili Ceyş'ul Adl örgütünün Pakistan tarafından desteklendiğine yönelik iddialar hakkında konuşan Laricani, "Niçin bu grup (Ceyş'ul Adl) saldırıyı Pakistan topraklarında planladı ve oradan İran topraklarına geldi? Pakistanlı yetkililer konu hakkında sorumsuz davranamazlar ve bu sorulara cevap vermeliler. Bu tür davranışlar iki ülke ilişkilerini şiddetle tahrip ediyor." dedi.

Laricani, ülkesinin Dışişleri Bakanlığı ve emniyet teşkilatı yetkililerinden saldırıyla ilgili tüm ayrıntıları ortaya çıkarmasını istedi.

İran'ın güneydoğusunda yer alan Sistan ve Belucistan eyaletine bağlı Zahidan kentinde çarşamba günü bomba yüklü araçla Devrim Muhafızları Ordusu mensuplarına yönelik intihar saldırısında 27 asker hayatını kaybetmişti. Saldırıyı bölgede faaliyet gösteren Ceyşu'l Adl isimli örgüt üstlenmişti.