İran parlamentosundan yeni sağlık bakanına güvenoyu

İran Cumhurbaşkanı Ruhani’nin atadığı Saeed Namaki, 25 oya karşılık 229 milletvekilinin desteğiyle meclisten güvenoyu aldı.
İran parlamentosu, Cumhurbaşkanı Ruhani’nin atadığı Saeed Namaki’yi güvenoyu verdi. Namaki, parlamentoda yapılan oylamada 25’e karşılık 229 milletvekilinin desteği ile güvenoyu aldı. Namaki, parlamentoda yaptığı konuşmasında reformların süreceği sözünü vererek, verilen taahhütlerin göz ardı edilmeyeceğini belirtti.
Namaki, Sağlık Bakanlığına yeni yılda ayrılan bütçeye tepki göstererek 26 Aralık’ta istifa eden Hasan Gazizade Haşimi’nin yerine Ruhani tarafından atanmıştı.
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