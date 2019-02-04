HABER

İran parlamentosundan yeni sağlık bakanına güvenoyu

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.02.2019 14:33 | Son Güncelleme

İran Cumhurbaşkanı Ruhani’nin atadığı Saeed Namaki, 25 oya karşılık 229 milletvekilinin desteğiyle meclisten güvenoyu aldı.İran parlamentosu, Cumhurbaşkanı Ruhani’nin atadığı Saeed Namaki’yi güvenoyu verdi.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani’nin atadığı Saeed Namaki, 25 oya karşılık 229 milletvekilinin desteğiyle meclisten güvenoyu aldı.
İran parlamentosu, Cumhurbaşkanı Ruhani’nin atadığı Saeed Namaki’yi güvenoyu verdi. Namaki, parlamentoda yapılan oylamada 25’e karşılık 229 milletvekilinin desteği ile güvenoyu aldı. Namaki, parlamentoda yaptığı konuşmasında reformların süreceği sözünü vererek, verilen taahhütlerin göz ardı edilmeyeceğini belirtti.
Namaki, Sağlık Bakanlığına yeni yılda ayrılan bütçeye tepki göstererek 26 Aralık’ta istifa eden Hasan Gazizade Haşimi’nin yerine Ruhani tarafından atanmıştı.

Resimdeki mahkumlardan hangisi yeni? Resimdeki mahkumlardan hangisi yeni?
Özhaseki: Seçim stratejimiz basit ve sadeÖzhaseki: Seçim stratejimiz basit ve sade
Hatay Valisi Doğan: “31 Mart seçimlerinde Suriyeliler mecbur kalmadıkça sokağa çıkmayacak”Hatay Valisi Doğan: “31 Mart seçimlerinde Suriyeliler mecbur kalmadıkça sokağa çıkmayacak”

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Şoke eden ayrılık! İki ünlü isim bıraktı

Şoke eden ayrılık! İki ünlü isim bıraktı

Dilmen şaştı kaldı! 'Tarihte böylesini görmedim'

Dilmen şaştı kaldı! 'Tarihte böylesini görmedim'

Emniyet Müdürü sosyal medyadan paylaştı! Bunu yapan yandı

Emniyet Müdürü sosyal medyadan paylaştı! Bunu yapan yandı

Celal Doğan'ın adaylığı kesinleşti! İşte yeni partisi

Celal Doğan'ın adaylığı kesinleşti! İşte yeni partisi

Üniversiteli Leyla'dan acı haber!

Üniversiteli Leyla'dan acı haber!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

CHP'de sürpriz istifa! Sosyal medyadan duyurdu

CHP'de sürpriz istifa! Sosyal medyadan duyurdu

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti

Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti

Diğer Haberler
Devlet Bahçeli'den İlber Ortaylı'ya tepki

Devlet Bahçeli'den İlber Ortaylı'ya tepki

İmamoğlu ve AK Partili seçmen arasında dikkat çeken diyalog: Sen bulguru ye, iyileşeceksin

Ekrem İmamoğlu'ndan AK Partili seçmene: Bulguru ye iyileşeceksin

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Özgür Özel'den çok konuşulacak sözler: Türkiye'nin korku filmini 1994'te başlattık

'Türkiye'nin korku filmini 1994'te başlattık'

TBMM'de 'Halk Günü' önerisi: Meclis kürsüsüne vatandaş çıkarılsın

Flaş öneri: Meclis'te 'Halk Günü' olsun

Muharrem İnce'den dikkat çeken yerel seçim çıkışı: Memlekete gerçek hainliktir

İnce'den dikkat çeken çıkış: Memlekete gerçek hainliktir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.