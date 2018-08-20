İran Petrol Bakanı: ‘Fransız Petrol Devi Total İran’dan Çekildi’

İran Petrol Bakanı Bijan Zanganeh, Fransız petrol devi Total’in İran’dan resmen çekildiğini açıkladı. Bakan şirketin, açık denizdeki Güney Pars adlı geniş doğalgaz sahasını geliştirmeye yönelik 5 milyar dolarlık, 20 yıllık anlaşmayı Amerika’nın tekrar yürürlüğe koyduğu yaptırımlar nedeniyle iptal ettiğini söyledi.
İran meclisinin web sitesinde yer alan bilgiye göre, Petrol Bakanı Bijan Zanganeh, Total’in çekilme kararını bir süre önce açıkladığını ve o süreden bu yana İran olarak Total’e alternatif bulma sürecinde olduklarını belirtti. Bakan, daha fazla ayrıntı vermedi.
Total’den de henüz bir açıklama gelmedi.
İran ay başında yaptığı açıklamada, Çin’in devlet petrol şirketi CNPC’nin projenin yüzde 80 hissesine sahip olduğunu bildirmişti. CNPC daha önce yüzde 30 civarında hisseye sahipti.
Amerika, İran nükleer anlaşmasından çekildikten sonra, anlaşmanın askıya aldığı yaptırımları tekrar devreye sokmaya başlamıştı. Yaptırımların ilk dilimi Ağustos ayında yürürlüğe girmişti. Bu gelişme İran’da mali krizi derinleştirmiş, para biriminde hızlı düşüşe neden olmuştu.
Total İran’dan çekilme kararını Mayıs ayında açıklamıştı. Şirketten o dönem yapılan açıklamada, Amerikan bankalarınca finansman imkanından mahrum kalma dahil herhangi bir ikinci yaptırıma tabi olmayı kaldıramayacağını kaydetmişti.
2017 tarihli proje İran’la 2015 yılındaki nükleer anlaşmadan sonra imzalanan ilk büyük çaplı doğal gaz anlaşmasıydı. Dünyanın en büyük doğal gaz sahası olan Güney Pars, İran ve Katar tarafından paylaşılıyor.
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