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İran Petrol Bakanı Zengene: “Çin petrol şirketi İran gaz sahasından çekildi”

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.10.2019 16:55 | Son Güncelleme

İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, Çin Devlet Petrol Şirketinin (CNPC) İran’ın güneyinde bulunan Güney Pars doğal gaz sahasından çekildiğini söyledi.İran’ın Elburz eyaletinde bulunan Mapna Petrol Şirketine ziyareti sırasında konuşan İran Petrol Bakanı Zengene Çin Devlet Petrol Şirketinin Güney Pars doğal gaz projesinden çekilme kararı aldığını söyledi.

İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, Çin Devlet Petrol Şirketinin (CNPC) İran’ın güneyinde bulunan Güney Pars doğal gaz sahasından çekildiğini söyledi.
İran’ın Elburz eyaletinde bulunan Mapna Petrol Şirketine ziyareti sırasında konuşan İran Petrol Bakanı Zengene Çin Devlet Petrol Şirketinin Güney Pars doğal gaz projesinden çekilme kararı aldığını söyledi. Güney Pars doğal gaz sahasında devam eden çalışmaların 11. etabına ilişkin konuşan Zengene, yüzde 30’luk hisseye sahip olan Çin petrol şirketinin projeden çekilme kararı aldığını söyleyerek, “Petropars Şirketi bu etabı tek başına tamamlayacaktır” dedi.
Suudi Arabistan Petrol Bakanı ile gerçekleştirdiği görüşmelere ilişkin konuşan İran Petrol Bakanı Zengene, Suudi Arabistan Petrol Bakanı ile 22 yıldır dost olduklarını söyleyerek, “Bölgedeki tüm krizlere ve sorunlara rağmen bu dostluğu koruyacağız” ifadesini kullandı.
ABD’nin 6 Ağustos’ta İran’a uygulamaya başladığı ambargolar ile birlikte Fransız petrol şirketi Total’in Güney Pars gaz sahası projesinden çekilmesinin ardından Çin Devlet Petrol Şirketi projeye dahil olmuştu.

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