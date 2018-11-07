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İran petrol fiyatlarıdaki düşüşe tepkili

07.11.2018 20:36 | Son Güncelleme

Washington'un yaptırımlarına hedef olan İran, Suudi Arabistan ve Rusya'nın petrol üretimini artırarak fiyatları aşağı çekmesinin ABD Başkanı Trump'dan başka kimsenin yararına olmadığını savundu.

İran petrol fiyatlarıdaki düşüşe tepkili

Tahran yönetimi, Suudi Arabistan ve Rusya'nın petrol üretimini kısması gerektiğini, iki ülkenin yarattığı arz fazlasının fiyatları aşağı çekerek ABD'nin işine yaradığını belirtti.

İran'ın Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'ndeki (OPEC) yöneticisi Hüseyin Kazempur Ardebili, 2019'da petrol üretiminin azaltılıp azaltılmaması gerktiği yönündeki soruya, "Suudi Arabistan ve Rusya'nın azaltmaktan başka yolu yok. Bir ayda varil fiyatlarını 15 dolar aşağı çektiler, bu sadece ABD'de benzin fiyatlarını ucuzlattı, Trump'a yaradı. Kendileri milyarlarca gelirden oldular ayrıca Afrika ve Güney Amerika'daki yoksul üreticilerin kaybına neden oldular" yanıtını verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşı hayata geçirdikleri ekonomik yaptırımlar yüzünden tüm dünyada petrol fiyatlarının artmasını istemediğini belirtmiş ve bu nedenle üretimin çoğaltılması çağrısında bulunmuştu.

Washington, 5 Kasım'da devreye soktuğu yaptırımlarla İran'ın en önemli gelir kaynağı olan petrol ihracatını engellemeyi hedefliyor.

Günlük 2 milyon 130 bin varil petol ihraç eden İran, 2017'de yaklaşık 780 milyon varil ihracat gerçekleştirmişti. Tahran yönetimi bu ihracatın yüzde 62'sini Asya, yüzde 38'ini ise Avrupa Birliği (AB) ile diğer ülkelere yapmıştı.

İran’ın ihracatı, en son uluslararası yaptırımların uygulandığı 2010-2016 yıllarında yarı yarıya düşmüştü.

İran Meclis Başkanı Ali Laricani, ABD'nin yaptırımlarda başarısızlığa uğradığını savundu. Laricani, "ABD, İran'a şiddetli bir baskı uygulama ve sonucunda ülkede iç ayaklanma çıkarma peşindeydi. Fakat şu ana kadar buna ulaşamadı. Baskı yaptıkları doğrudur fakat 'petrol ihracatını sıfırlama' sloganlarını dahi hayata geçiremediler" dedi.

rtr/GY,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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