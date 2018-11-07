İran petrol fiyatlarıdaki düşüşe tepkili

Tahran yönetimi, Suudi Arabistan ve Rusya'nın petrol üretimini kısması gerektiğini, iki ülkenin yarattığı arz fazlasının fiyatları aşağı çekerek ABD'nin işine yaradığını belirtti.

İran'ın Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'ndeki (OPEC) yöneticisi Hüseyin Kazempur Ardebili, 2019'da petrol üretiminin azaltılıp azaltılmaması gerktiği yönündeki soruya, "Suudi Arabistan ve Rusya'nın azaltmaktan başka yolu yok. Bir ayda varil fiyatlarını 15 dolar aşağı çektiler, bu sadece ABD'de benzin fiyatlarını ucuzlattı, Trump'a yaradı. Kendileri milyarlarca gelirden oldular ayrıca Afrika ve Güney Amerika'daki yoksul üreticilerin kaybına neden oldular" yanıtını verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşı hayata geçirdikleri ekonomik yaptırımlar yüzünden tüm dünyada petrol fiyatlarının artmasını istemediğini belirtmiş ve bu nedenle üretimin çoğaltılması çağrısında bulunmuştu.

Washington, 5 Kasım'da devreye soktuğu yaptırımlarla İran'ın en önemli gelir kaynağı olan petrol ihracatını engellemeyi hedefliyor.