İran atağa geçti! Kritik petrol hamlesi!

İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan İran Petrol Bakanlığı'ndan ismi açıklanmayan bir yetkili, ülkesinin petrol fiyatlarında indirime gittiğini duyurdu.
Uluslararası petrol piyasasındaki talepleri ve diğer petrol ihracatçısı ülkelerin sağladığı indirimleri göz önünde bulundurarak bu kararı aldıklarını aktaran İranlı yetkili, "Müşterilere indirimler sağlamak, tüm petrol ihracatçıları tarafından yapılan küresel petrol pazarındaki esasların bir parçasıdır." dedi.
İranlı yetkili hangi oranda indirim yapıldığı hakkında bilgi vermezken bazı medya organlarında İran'ın ağustos ayından itibaren petrol satışında 60 ila 80 sent indirime gittiğine ilişkin iddialar ortaya atılmıştı.
İran, günlük ortalama 2 milyon 200 bin varil olan ham petrol ihracatının yarısını Çin ve Hindistan'a, yüzde 25'ini Avrupa ülkelerine bir kısmını da Güney Kore ve Japonya'ya yapıyor.
ABD'nin 5 Kasım'da yürürlüğe koyacağı İran petrolünü hedef alan yaptırımları nedeniyle Güney Kore ve Japonya, İran'dan petrol ithalatını askıya almıştı.
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