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İran petrol ihracatı konusunda büyük sorunlar yaşıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2019 12:00 | Son Güncelleme

İran Bütçe ve Planlama Kurumu Başkanı Muhammed Bakır Nobaht, İran'ın petrol ihracatı konusunda ABD yaptırımlarından dolayı sorun yaşadığını söyledi

İran Bütçe ve Planlama Kurumu Başkanı Muhammed Bakır Nobaht, İran'ın petrol ihracatı konusunda ABD yaptırımlarından dolayı büyük sorunlar yaşadığını belirtti

İran'ın Kirman eyaletine yaptığı seyahat sırasında basına konuşan Nobaht, İran'ın ABD yaptırımlarıyla yoğun bir şekilde mücadele ettiğini hatırlatarak, "Petrol ihracatı konusunda büyük sorunlar yaşıyoruz." dedi.

Nobaht, petrol ihracatını gemilerle gerçekleştirmeye mecbur olduklarını vurgulayarak, "Gemicilik sektörümüz yaptırım kapsamında, eğer ihracat için gemi bulsak bile o gemiyi sigortalamamız lazım ancak bizim sigorta sektörümüz de yaptırımlarla karşı karşıya." şeklinde konuştu.

İran'ın 2013 yılından itibaren ABD yaptırımlarıyla uğraştığını ve yaptırımlardan doğan problemleri ortadan kaldırmaya çalıştığını vurgulayan Nobaht, ABD Başkanı Donald Trump'ı kastederek, "Bugün ABD'li bir uğursuzla karşı karşıya kaldık." ifadesini kullandı.

Nobaht konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Bugün uluslararası alan bakımından zor bir dönemdeyiz. Eğer bu akşam bir kişiyle (Bir devletle) bile müzakere etsek müzakere ettiğimiz kişinin düşmanları yarın onu tehdit ediyor ve onu bizimle işbirliği yapmaktan vazgeçiriyor."

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Anahtar Kelimeler:
ABD İRAN Muhammed Bakır Nobaht

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