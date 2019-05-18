İran Petrol Sevkiyatı Ve Satışı Konusunda Yeni Taktikler Geliştiriyor

İranlı denizcilik yetkilileri ülkenin petrolünü taşımak için alternatif yollar ve taktikleri kullanmaya başladıklarını söylediler.

İran Limanları ve Denizcilik Organizasyonu Direktör Yardımcısı Hadi Hakshenas ülkenin yarı resmi haber ajansı ILNA’ya yaptığı açıklamada “Petrol Bakanlığı, petrol ihracı ve petrol ürünleri konusundaki taktikleri değiştirdi ve belki bizim limanlarımızdan petrolün taşındığı rotalarda değişti” ifadelerini kullandı.

Hadi Hakshenas, ne tür taktik ya da rota değişiklikleri olduğu konusundaysa detay vermedi.

Amerika’nın yeni getirdiği yaptırımlar neticesinde Mayıs ayında İran’ın petrol ihracatı günde 500 bin varil azalmış durumda.

İran’ın geçen ayki petrol ihracı da son 5 yılın en düşük seviyesine gerilemiş durumdaydı.

Tahran yönetimi artık petrol üretimi konusunda Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü OPEC’e resmi rakamları bildirmiyor. Dolayısıyla ülkenin remis satışları konusunda net bilgiler bulunmuyor.

Hakshenas yaptığı açıklamada “Elbetteki geçmişe göre petrol ve petrol ürünlerinin yüklemelerinde bir düşüş olduğu inkar edilemez ancak limanlarımızdan petrol sevkiyatı kesinlikle durmuş değil” ifadelerini kullandı. Ancak Hakshenas da rakamlara dair net bir bilgi paylaşmadı.

Amerika Başkanı Donald Trump, 2015 yılında imzalanan İran Nükleer Anlaşması’ndan çekildikten sonra İran’ın petrol satışını sıfıra düşürmeyi hedeflediğini dile getiriyor. Bu çerçevede geçen yıldan bu yana Amerika yönetimi İran’a yeni yaptırımlar uyguluyor.

