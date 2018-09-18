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İran petrole karşı mal alacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 14:27 | Son Güncelleme

İran Petrol Bakanlığı yetkililerinden Muayyid Hüseyni Sadr, ABD'nin İran petrolünü sıfırlama girişimlerinin uluslararası petrol piyasasındaki yüksek talep ve düşük arz nedeniyle mümkün olmayacağını ve yaptırımlar nedeniyle petrolün mal takasıyla satılacağını açıkladı

İran Petrol Bakanlığı yetkililerinden Muayyid Hüseyni Sadr, ABD'nin İran petrolünü sıfırlama girişimlerinin uluslararası petrol piyasasındaki yüksek talep ve düşük arz nedeniyle mümkün olmayacağını ve yaptırımlar nedeniyle petrolün mal takasıyla satılacağını açıkladı.

İran devlet televizyonuna konuşan İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene'nin danışmanı Sadr, "Petrol pazarındaki yüksek talep ve düşük arz dengesi düşünüldüğünde ABD'nin yaptırımlarının İran petrol ihracatını kısa vadede sıfırlaması mümkün değil." dedi.

ABD'nin tek taraflı yaptırımlarının BM Güvenlik Konseyi kararı olmadığını hatırlatan Sadr, birçok uluslararası şirketin yaptırımları tanımadığını ve uluslararası petrol ticaretini tek bir ülkenin engelleyemeyeceğini belirtti.

Petrol üreticisi ülkelerin üretimlerini artırması halinde dahi İran petrolünün pazardaki yerinin doldurulamayacağını savunan Sadr, şunları söyledi:

"Amerikalılar yaptırımlar konusunda nasıl tecrübe sahibiyse biz de yaptırımların nasıl aşılacağı konusunda tecrübeliyiz. Petrol yaptırımlarıyla başa çıkmanın yollarından biri, bu konuda iyi bir geçmişe sahip ülkelerle mal karşılığı ticaret yapmaktır."

ABD'nin ikinci yaptırım paketinin devreye gireceği 5 Kasım'dan itibaren İran Ulusal Petrol Şirketi, İran Petrol Ticaret Şirketi ve Ulusal Tanker Şirketi'ne uluslararası kısıtlamalar getirilecek ve ekonomisi büyük ölçüde petrole dayalı İran'dan petrol ve ürünlerinin satışına yaptırımlar uygulanacak.

ABD yönetiminin İran'ın petrol ticaretini hedef alan ikinci aşama yaptırımlarının devreye girmesine iki aydan az zaman kalırken Tahran'ın petrol ihracatı nisandan bu yana yüzde 28 azaldı.

Yaptırımlar nedeniyle İran'ın petrol ihracatında kaybedeceği payı Avrupa'da Rusya, Asya'da ise Suudi Arabistan'ın alacağı öngörülüyor.

İran'ın Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Temsilcisi Hüseyin Kazımpur Erdebili, cumartesi yaptığı açıklamada, Rusya ve Suudi Arabistan'ın petrol piyasasını dengeleme bahanesiyle İran'ın pazar payını almaya çalışmakla suçlamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN muayyid hüseyni sadr petrol

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