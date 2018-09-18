İran petrole karşı mal alacak

İran Petrol Bakanlığı yetkililerinden Muayyid Hüseyni Sadr, ABD'nin İran petrolünü sıfırlama girişimlerinin uluslararası petrol piyasasındaki yüksek talep ve düşük arz nedeniyle mümkün olmayacağını ve yaptırımlar nedeniyle petrolün mal takasıyla satılacağını açıkladı.

İran devlet televizyonuna konuşan İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene'nin danışmanı Sadr, "Petrol pazarındaki yüksek talep ve düşük arz dengesi düşünüldüğünde ABD'nin yaptırımlarının İran petrol ihracatını kısa vadede sıfırlaması mümkün değil." dedi.

ABD'nin tek taraflı yaptırımlarının BM Güvenlik Konseyi kararı olmadığını hatırlatan Sadr, birçok uluslararası şirketin yaptırımları tanımadığını ve uluslararası petrol ticaretini tek bir ülkenin engelleyemeyeceğini belirtti.

Petrol üreticisi ülkelerin üretimlerini artırması halinde dahi İran petrolünün pazardaki yerinin doldurulamayacağını savunan Sadr, şunları söyledi:

"Amerikalılar yaptırımlar konusunda nasıl tecrübe sahibiyse biz de yaptırımların nasıl aşılacağı konusunda tecrübeliyiz. Petrol yaptırımlarıyla başa çıkmanın yollarından biri, bu konuda iyi bir geçmişe sahip ülkelerle mal karşılığı ticaret yapmaktır."