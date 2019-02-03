İran plakalı araçta 56 kilo eroin ele geçirildi

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,(DHA)- HAKKARİ'de polisin yaptığı yol kontrollerinde durdurulan İran plakalı araçta, 56 kilo 340 gram eroin ele geçirilirdi.
İl Emniyet Müdürlüğüne Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüksekova-Van karayolunda yol kontrolleri yaptı. Kontrollerde Yüksekova istikametinden Van'a giden bir araç durduruldu. Durdurulan İran plakalı araçta, 56 kilo 340 gram eroin ele geçirilirken, İran uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.
Hakkari Merkeze bağlı Depin kontrol noktasında durdurulan bir otomobilde 320 gram metamfetamin ile 6 bin 665 TL para ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Her iki olayla ilgili soruşturma devam
ediyor.
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