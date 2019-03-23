İran Pompeo'nun Yahudilere yönelik açıklamasına tepki gösterdi

Sunucunun "Başkan Trump da Kraliçe Ester gibi Yahudileri İran tehdidinden kurtarmak için büyütülmüş olabilir mi?" sorusuna Pompeo, "Bir Hristiyan olarak kesinlikle bunun mümkün olabileceğine inanıyorum." yanıtını vermişti.

Zarif, "Bir İranlı kral Yahudileri Babil'de kölelikten kurtardı. Bir başka İranlı kral da Yahudileri soykırımdan kurtardı." ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Zarif, İranlı kralların Yahudileri hem soykırımdan hem de kölelikten kurtardığını söyledi.

- Kraliçe Ester kimdir?

Yahudi asıllı Kraliçe Ester'in günümüzden yaklaşık 2 bin 500 yıl önce genç bir kız olarak Pers Krallığına sürgün edildiğine inanılıyor. Sürgüne gittiği Pers Krallığında dönemin kralı Ahaşveroş ile evlenen Kraliçe Ester'in Yahudi olduğunu gizlediği belirtiliyor.

Ahaşveroş’un veziri Haman'ın ülkedeki tüm Yahudileri öldürmek için kralı ikna ettiği ancak Kraliçe Ester'in Ahaşveroş'u bu kararından vazgeçirmeyi başararak tüm Yahudileri kurtardığı, Haman'ın ise asıldığı ifade ediliyor.

