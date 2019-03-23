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İran Pompeo'nun Yahudilere yönelik açıklamasına tepki gösterdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 15:23 | Son Güncelleme

İran Pompeo'nun Yahudilere yönelik açıklamasına tepki gösterdi

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Tanrı'nın Yahudileri kurtarmak için ABD Başkanı Donald Trump'ı göndermiş olabileceğine inanmasına İran tarihinden örnekler vererek tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Zarif, İranlı kralların Yahudileri hem soykırımdan hem de kölelikten kurtardığını söyledi.

Zarif, "Bir İranlı kral Yahudileri Babil'de kölelikten kurtardı. Bir başka İranlı kral da Yahudileri soykırımdan kurtardı." ifadelerini kullandı.

Tevrat'ın İran korkusu nedeniyle tahrif edildiğini öne süren Zarif, Pers Kralı Büyük Kyros'un Tevrat'ta "mesih" olarak adlandırıldığına dikkati çekti.

Pompeo, resmi ziyaret kapsamında dün gittiği İsrail'de ABD merkezli "Hristiyan Yayın Ağı" (CBN) televizyonuna verdiği röportajda Washington-İsrail ilişkilerine dair açıklamalar yapmıştı.

Sunucunun "Başkan Trump da Kraliçe Ester gibi Yahudileri İran tehdidinden kurtarmak için büyütülmüş olabilir mi?" sorusuna Pompeo, "Bir Hristiyan olarak kesinlikle bunun mümkün olabileceğine inanıyorum." yanıtını vermişti.

- Kraliçe Ester kimdir?

Yahudi asıllı Kraliçe Ester'in günümüzden yaklaşık 2 bin 500 yıl önce genç bir kız olarak Pers Krallığına sürgün edildiğine inanılıyor. Sürgüne gittiği Pers Krallığında dönemin kralı Ahaşveroş ile evlenen Kraliçe Ester'in Yahudi olduğunu gizlediği belirtiliyor.

Ahaşveroş’un veziri Haman'ın ülkedeki tüm Yahudileri öldürmek için kralı ikna ettiği ancak Kraliçe Ester'in Ahaşveroş'u bu kararından vazgeçirmeyi başararak tüm Yahudileri kurtardığı, Haman'ın ise asıldığı ifade ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD İRAN Mike Pompeo

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