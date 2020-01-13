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  4. İran Protestoculara Ateş Açıldığı İddiasını Reddediyor

İran Protestoculara Ateş Açıldığı İddiasını Reddediyor

13.01.2020 19:00 | Son Güncelleme

Polisin göstericilere müdahalesinin görüntülendiği bazı videolar sosyal medyada yayılırken, yetkililer, protestoculara ateş açıldığı yönündeki iddiaları yalanladı

İran Protestoculara Ateş Açıldığı İddiasını Reddediyor

İranlı yetkililerin Ukrayna havayollarına ait bir yolcu uçağını Amerika ile yaşanan gerginlik sırasında bir hata sonucu düşürdüğünü açıklamasının ardından Tahran’da ve bazı diğer kentlerde yönetimi protesto etmek amacıyla halk sokaklara döküldü. Güvenlik güçlerinin bu protestolarda göstericilere ateş açtığı yönündeki iddialar İranlı yetkililerce reddedildi.

Başkent Tahran’daki Azadi Meydanı’nda ve İsfahan gibi diğer büyük kentlerde Cumartesi günü başlayan gösteriler Pazar günü de devam etti. Polisin göstericilere müdahalesinin görüntülendiği bazı videolar sosyal medyada yayılırken, güvenlik güçlerinin kalabalığı dağıtmak için biber gazının yanı sıra gerçek mermi de kullandığı iddiaları da gündeme geldi.

Uluslararası insan hakları kuruluşları İran yetkililerine seslenerek halkın barışçı bir şekilde protesto etme hakkının ihlal edilmemesi çağrısında bulundu.

Merkezi New York’ta bulunan İnsan Hakları Gözlem örgütünün yetkilisi Hadi Haemi, “Kısa vadede ardarda yaşanan ulusal travmaların ardından insanlara güvenli bir şekilde yas tutma ve sorumluluk alınmasını talep etme izni verilmelidir” dedi.

“İmamlar, defolun!”

Pazartesi günü de devam eden protestolar, daha geniş çaplı bir hükümet ve rejim karşıtı gösteriye dönüşmüş durumda. Tahran başta olmak üzere bazı diğer kentlerde de meydanları dolduran ve özellikle üniversite öğrencilerden oluşan kalabalıktan, ülkenin en üst düzey dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’e ve diğer dini liderlere atfen ‘İmamlar, defolun!’ sloganları kullanıldı.

ABD Başkanı Donald Trump da İranlı yetkililere seslendiği bir Twitter mesajı yayınlayarak, “Protestocularınızı öldürmeyin” ifadelerini kullandı.

Protestoculara gerçek mermiyle ateş açtıkları iddialarını reddeden İranlı yetkililerse Trump’ın yorumlarına da tepki gösterdi. İran hükümet sözcüsü İranlılar’ın, Trump’ın bölgedeki eylemleri nedeniyle zorluk yaşadığını iddia etti.

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