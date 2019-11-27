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İran Protestoların Bilançosunu Açıkladı

27.11.2019 10:57 | Son Güncelleme

İran İçişleri Bakanı Abdülreza Rahmani, ülkede son olarak yaşanan gösteriler ve protesto eylemlerinde yaklaşık 731 banka şubesi ve 140 devlet binasının zarar gördüğünü açıkladı

İran Protestoların Bilançosunu Açıkladı

İran İçişleri Bakanı Abdülreza Rahmani, ülkede son olarak yaşanan gösteriler ve protesto eylemlerinde yaklaşık 731 banka şubesi ve 140 devlet binasının zarar gördüğünü açıkladı.

Olaylarda 50’den fazla polis merkezine saldırıldığı ve yaklaşık 70 akaryakıt istasyonunun da yakıldığı açıklandı. Ancak saldırıya uğrayan polis merkezleri ve yakılan istasyonların nerede olduğu bilgisi paylaşılmadı.

İçişleri Bakanı tarafından açıklanan resmi rakamlara göre ülkede benzin fiyatlarının yüzde 50 arttırılmasıyla başlayan gösterilere 200 bine yakın kişi katıldı.

İçişleri Bakanlığı açıklamasına göre olaylarda birkaç gösterici hayatını kaybederken binden fazla kişi de gözaltına alındı. Buna karşın Londra merkezli Uluslararası Af Örgütü, İran’daki gösterilerde en az 143 göstericinin hayatını kaybettiğini iddia etti. İran bu iddiayı reddetti. Öte yandan New York merkezli İran İnsan Hakları Merkezi olaylarda 4 bine yakın kişinin gözaltına alındığını öne sürdü.

İran’da benzin fiyatlarına yüzde 50 zam yapılmasının ardından halk sokaklara dökülmüş ve protestolar düzenlemişti. İran yönetimi eylerleri Amerika, İsrail ve Suudi Arabistan’ın provolasyonu olarak nitelemiş ve sert şekilde bastırmıştı. Pazartesi günü de başkent Tahran’da hükümete destek gösterisi organize edilmişti.

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